Снимка: БГНЕС, архив
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Столичният булевард „Цар Освободител“ става пешеходен през уикендите на август
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Ще има ли София ресторант, включен в справочника „Мишлен“
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Сигнали за бомби в Президентството и в други институции в още два града
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Хора, работещи на пл. "Гарибалди", алармират за импровизиран лагер на бездомни лица в района
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Феновете на футбола могат да гледат на открито
В София създадоха специална организация за всички фенове, които желаят да проследят финала на Световното, на открито.
Очаква се около 5 хиляди души да се съберат на стадион „Юнак”. В Столицата хората могат да гледат финала на Мондиал 2026 и на други точки – зад музея „Земята и хората”, зад стария колодрум в Борисовата градина, амфитеатъра „Гранд Каньон парк” в квартал „Младост 1” и парк „Люлин” срещу Кооперативния пазар. Навсякъде има поставени големи екрани.
Големият финал на Мондиала: Четвърта световна титла за Аржентина или втора за Испания
От Столична община са осигурили по-голям капацитет по нощните линии N1, N2, N3.
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