В София създадоха специална организация за всички фенове, които желаят да проследят финала на Световното, на открито.

Очаква се около 5 хиляди души да се съберат на стадион „Юнак”. В Столицата хората могат да гледат финала на Мондиал 2026 и на други точки – зад музея „Земята и хората”, зад стария колодрум в Борисовата градина, амфитеатъра „Гранд Каньон парк” в квартал „Младост 1” и парк „Люлин” срещу Кооперативния пазар. Навсякъде има поставени големи екрани.

Големият финал на Мондиала: Четвърта световна титла за Аржентина или втора за Испания

От Столична община са осигурили по-голям капацитет по нощните линии N1, N2, N3.