Неясно остава защо се повишават цените на тока. Това коментира в предаването „Пресечна точка” председателят на „Изправи се.БГ” Мая Манолов

Според нея анализът на КЕВР в частта за разходите, които ЕРП-тата искат да им бъдат включени в повишените цени, е „доста постен”.

„По-детайлен анализ би довел до обратния извод – цените трябва да останат същите или да се намалят”, каза Манолова.

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Тя обясни, че от 1 юли 2025 г. цените се формират от 2 компонента, като втората е компенсация от страна на държавата за сметките на битовите потребители. „Тази компенсация през новия регулаторен период се повишава близо 4 пъти – от 80 млн. лева на 320 млн. лева. А разходите за инвестиции на ЕРП-тата намаляват сериозно с по 30 и дори над 40%. Компонентата от фонда „Сигурност” на енергийната система се увеличава в пъти, инвестициите намаляват и тогава остава неясно защо се повишава цената на тока”, каза Манолова.

Според нея само на пръв поглед изглежда, че токът се вдига само с 3%. „Всички помним какво се случи миналата зима - ЕРП-тата отчетоха рекордно потребление. Два и три пъти се повишиха сметките на потребителите. В доклада на КЕВР липсва анализ на причините, защо ЕРП-тата надписаха потреблението на българските домакинства. Отговор на този въпрос няма. Анализ няма. Това отваря широко вратата следващата зима отново да осъмнем с двойни и тройни сметки”, коментира лидерът на „Изправи се.БГ”.

Манолова каза, че са написани хиляди жалби, но хората не са получили ясен отговор. „Мистерията с повишеното потребление остана неразгадана, което абсолютно събужда подозрения у хората, че КЕВР ще продължи да обслужва енергийните дружества”, каза Манолова.

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Тя нарече скандално това, че гражданите и гражданските експерти не бяха допуснати в залата по време на откритото заседание. „Поведението на това ръководство на КЕВР наистина беше безобразно. Не се е случвало да се избутваме пред заседание, което в крайна сметка определя цени, важни не само за енергийните дружества, а и за тези, които ще ги плащат – за българските потребители. Така че позор за днешното поведение на КЕВР”, каза Манолова.

Манолова каза, че е притеснена и от така наречената такса „електромер” и промените там.

„В момента има такса за достъп, но тя е пропорционална на потреблението. Домакинствата, които ползват много малко ток, плащат пропорционално на потребената електроенергия. Сега ЕРП-тата искат за всички еднаква такса за достъп, което е абсолютно несправедливо”, смята Манолова. И допълни, че едно от ЕРП-тата обосновава искането за такава такса с намалялото потребление на ток от българските домакинства.

„Тоест те искат да си избият по-малките приходи от потреблението на гражданите. Това се бие с техните обяснения през януари, когато казваха, че всъщност сметките са толкова по-високи, защото потреблението на домакинствата се е увеличило”, каза Манолова.

Манолова коментира, че парното непрекъснато поскъпва, а столичната „Топлофикация” все е на загуба. „Дружеството е във фалит, оставено е да мъждука като една свещичка, докато просто само изгасне. Поддържа се само за да няма напрежение през зимните месеци в столицата. Няма да стане така. И днес, ако бяхме допуснати до заседанието, щяхме да призовем КЕВР да се включат в опитите на СОС, колкото и искрени или лицемерни да са те, някак си да подкрепи това дружество. Трябва да има някакъв план какво се случва с него”, каза Манолова.

„Една пета или 20% от топлото се губи по трасетата, защото те не се ремонтират редовно и качествено. Дружеството се източва от няколко десетилетия. В крайна сметка хората плащат скъпо и прескъпо, не могат да се откажат от тази услуга, цените непрекъснато растат и всички са недоволни”, коментира тя.

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Редактор: Ина Григорова