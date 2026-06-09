Снимка: Стопкадър, NOVA ЕКСКЛУЗИВНО
-
Военното министерство е раздало авансово над 16 млн. лв. с фалшиви банкови гаранции
-
Димитър Стоянов: Не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение за Украйна
-
Наталия Киселова - с информация за престъпления и отменена екстрадиция, свързани с "незаконния град"
-
Весела Чернева: България изпрати каквото можа на Украйна и получи в замяна нови муниции и въоръжение
-
Мая Манолова: Остава неясно защо се повишава цената на тока
-
Оставката на Георги Кандев и политическите хоризонти пред него
Вътрешният министър разкри, че в личен разговор доскорошният главен секретар е изтъкнал само лични причини за напускането
Очевидно има подготвен от по-напред политически ход, който в случая се реализира. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод изненадващото напускане на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в „Интервюто в Новините на NOVA”.
Тъй като не са му изложени конкретни аргументи и мотиви, вътрешният министър определи като неуместно да обяснява „какво иска да каже лирическият герой в случая”. Той допълни, че е коректно, „след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид”.
Демерджиев: Не съм искал оставката на Кандев, пожелавам му успех в бъдещата политическа кариера
Силовият министър обясни и защо е пожелал на доскорошния си подчинен успех в бъдещата политическа кариера. Той изтъкна, че като адвокат може да направи връзка между фактите, които сочат точно към такова развитие. Според Демерджиев оставката не е подадена още при встъпването му в длъжност, „защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира”.
Въпреки всичко вътрешният министър благодари на Кандев за работата му в МВР до момента, „независимо от начина, по който приключиха нещата”.
Очаквайте подробности.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни