38-годишен мъж е задържан и обвинен за блудство с 8-годишно момиче в Благоевград. Според данните на прокуратурата жестокото деяние е осъществено чрез използване на физическа сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата на детето.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието, оперативно-издирвателни мероприятия и са разпитани свидетели.

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Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа, за да бъде осигурено довеждането му пред съда.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Районния съд за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мотивите за това са високата обществена опасност на деянието, както и наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Мария Барабашка