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Засилените проверки ще забавят вноса, млякото ще се разваля и изхвърля, казва Владислав Михайлов
За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на БАБХ. От Агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от ЕС и трети страни.
Нови правила за вноса на млечни продукти в страната
„Проблемът е в детайлите”, казва Владислав Михайлов, председател на УС на Националната асоциация на млекопреработвателите. „Приветстваме всякакви мерки, които да повишат контрола. Но тази заповед е със страничен ефект", коментира той.
По думите му миналата седмица в четвъртък-петък е започнало да се говори, че ще има някаква заповед, във вторник тя вече е факт, днес влиза в сила. И допълни, че мерките не са консултирани с бизнеса.
Проблем бил и сезонът. „Жегите, които започнаха преди няколко дни и ще се засилват още повече, ще доведат до изсъхване на тревата. А крава, която не яде трева, не дава мляко. При млечните крави, които са на паша, добивът на мляко ще спадне с близо 50 процента в момента, в който тревата изсъхне. Това ще се случи до 10-15 дни”, каза Михайлов.
Той обясни още, че с новата заповед ще се проверява 100% от вноса, което било неправилно.
„Когато контролът върху стока, която се движи в рамките на Европейския съюз, се приравни на контрола върху стока, която идва извън ЕС, това противоречи на основните принципи на европейското законодателство. Идеята на свободното движение на стоки в ЕС е процесът да бъде по-облекчен и да се извършва на база управление на риска”, коментира Михайлов.
Стандартните методи за проверка продължавали между 48 и 72 часа. „Сурово мляко в тази жега да стои в цистерна на Дунав мост и да чака три дни - просто ще го хвърлим. Цистерните не са хладилник. Млякото се товари охладено, а самите цистерни са термоизолирани и не позволяват бърза промяна на температурата, но не са хладилни”, обясни той.
Така щяло да се стигне до вдигане на цените и млекопреработвателите ще станат неконкурентноспособни, казва Михайлов.
Той обясни още, че през летните и зимните месеци в България няма достатъчно мляко, за да задоволи вътрешното си потребление.
С новата заповед на БАБХ практически ще спре вноса, смята Михайлов. „Едно мляко, което стои 2-3 дни на границата става негодно. Оттам нататък може да разчитаме само на това, което имаме в България. А когато изсъхне тревата, то няма да е достатъчно. Когато има недостиг, изпадаме в спекулативно увеличение на цените. На млякото като суровина, могат да скочат и двойно. Това ще доведе до 30-40% увеличение на крайния продукт”, изчислява Михайлов.
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Редактор: Ина Григорова
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