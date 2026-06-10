За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на БАБХ. От Агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от ЕС и трети страни.

Нови правила за вноса на млечни продукти в страната

„Проблемът е в детайлите”, казва Владислав Михайлов, председател на УС на Националната асоциация на млекопреработвателите. „Приветстваме всякакви мерки, които да повишат контрола. Но тази заповед е със страничен ефект", коментира той.

По думите му миналата седмица в четвъртък-петък е започнало да се говори, че ще има някаква заповед, във вторник тя вече е факт, днес влиза в сила. И допълни, че мерките не са консултирани с бизнеса.

Проблем бил и сезонът. „Жегите, които започнаха преди няколко дни и ще се засилват още повече, ще доведат до изсъхване на тревата. А крава, която не яде трева, не дава мляко. При млечните крави, които са на паша, добивът на мляко ще спадне с близо 50 процента в момента, в който тревата изсъхне. Това ще се случи до 10-15 дни”, каза Михайлов.

Той обясни още, че с новата заповед ще се проверява 100% от вноса, което било неправилно.

„Когато контролът върху стока, която се движи в рамките на Европейския съюз, се приравни на контрола върху стока, която идва извън ЕС, това противоречи на основните принципи на европейското законодателство. Идеята на свободното движение на стоки в ЕС е процесът да бъде по-облекчен и да се извършва на база управление на риска”, коментира Михайлов.

Стандартните методи за проверка продължавали между 48 и 72 часа. „Сурово мляко в тази жега да стои в цистерна на Дунав мост и да чака три дни - просто ще го хвърлим. Цистерните не са хладилник. Млякото се товари охладено, а самите цистерни са термоизолирани и не позволяват бърза промяна на температурата, но не са хладилни”, обясни той.

Така щяло да се стигне до вдигане на цените и млекопреработвателите ще станат неконкурентноспособни, казва Михайлов.

Той обясни още, че през летните и зимните месеци в България няма достатъчно мляко, за да задоволи вътрешното си потребление.

С новата заповед на БАБХ практически ще спре вноса, смята Михайлов. „Едно мляко, което стои 2-3 дни на границата става негодно. Оттам нататък може да разчитаме само на това, което имаме в България. А когато изсъхне тревата, то няма да е достатъчно. Когато има недостиг, изпадаме в спекулативно увеличение на цените. На млякото като суровина, могат да скочат и двойно. Това ще доведе до 30-40% увеличение на крайния продукт”, изчислява Михайлов.

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Редактор: Ина Григорова