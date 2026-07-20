Видео: "Дойче веле"/Снимка: iStock
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Популярната туристическа дестинация очарова със своята смесица от култури
Севиля очарова с уникална смесица от римско минало, ислямско-мавританско наследство, еврейска история, испански барок и жива андалуска култура. Четвъртият по големина град в Испания е популярна туристическа дестинация и привлича посетители от цял свят.
В социалните медии Севиля често се представя от най-красивата си страна. Но как изглежда градът, ако го погледнем по-внимателно и го "преживеем" сами? Вижте в репортажа на "Дойче веле".
„Нищо лично”: Разходка в българското училище в Барселона - те са родени в Испания, но учат българскиРедактор: Цветина Петрова
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