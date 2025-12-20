В сърцето на Барселона, в сградата на католическото училище „Escola Pia Sant Antoni”, се помещава едно специално място за българската общност. Директорката Стоянка Колева разказва за мисията и успехите на българското училище „Св. св. Кирил и Методий“.

Училището съществува от 16 години. То е създадено от българската асоциация „Свети Георги“, чийто председател е Илиян Пенев, а в управителния съвет е и Лъчезар Танев. Към момента в него се обучават общо 139 ученици. Около 85-90 от тях учат в централната сграда в Барселона, а останалата част посещават филиала в град Молет дел Вайес, намиращ се на 25 минути път.

►Геройството да учиш четвърти език

За децата съботата не е почивен ден. Те съчетават натоварената седмица в испанските училища с обучение по български език, който за тях е четвърти - след каталунски, испански и английски. „Нашите деца са много добре интегрирани в тази среда“, споделя г-жа Колева и допълва, че училището е отворено както за българчета, така и за деца от смесени бракове.

Училището се гордее с успехите на своите възпитаници в най-различни области.

►Култура и значими събития

Освен езика, децата изучават фолклор, народни танци и песни. Фолклорната им формация носи името „Гергьовден“. В мултифункционалната зала на училището се провеждат важни събития за общността. Преди две години, на 23 април (Деня на книгата), именно тук легендарният Христо Стоичков представи своята книга пред многобройна българска публика.

►Личната мотивация на учителите

Стоянка Колева пристига в Испания през 2001 г. заедно със съпруга си, който също е учител. Въпреки първоначалните трудности и грижата за децата си, тя усеща липсата на професията и сама започва да търси начин за създаване на българско училище, като се обръща за информация към българската църква.

„Децата трябва да имат своята идентичност, че са българи, за да не се асимилират бързо в чуждоезиковата среда“, казва г-жа Колева. Като основен мотив тя посочва и връзката с корените - желанието децата да могат да общуват свободно с бабите и дядовците си в България на родния си език.

