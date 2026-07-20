Ще има засилен контрол върху пътния сектор, анализ на договорите за строителство и поддръжка на пътища и очаквания прокуратурата да установи как са били разходвани стотици милиони левове авансови плащания. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който представи хронология на договорите и анексите, свързани с изграждането на автомагистрала „Хемус“, пътя Видин – Ботевград и поддръжката на републиканската пътна мрежа.

„Отваряме следваща страница за анализа на пътния сектор в България. Фокусираме се върху фактите, които ни доведоха до това положение – сключваните договори и анексите“, заяви Шишков.

Вече са сключени около 30 договора за основни ремонти на пътни участъци в лошо състояние.„Фирмите, които работят по тези обекти, нямат нищо общо с нашето управление“, подчерта той.

Шишков посочи, че са наследени и редица обществени поръчки, част от които вече са в напреднала фаза, а за други тепърва ще бъдат избирани изпълнители. „Въвеждаме много по-голям контрол върху изпълнението на договорите“, заяви той.

По думите му държавното дружество „Автомагистрали“ е спечелило три обществени поръчки за текущо поддържане на автомагистрали, като след сключването на договорите през 2024 г. са подписани и няколко допълнителни споразумения.

Регионалният министър обърна специално внимание на договорите за автомагистрала „Хемус“. По думите му през юни 2019 г., със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова, е било предвидено авансовите плащания да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. На 12 септември същата година обаче е издадена нова заповед, с която е позволено изплащането на значително по-големи аванси. „Само за един ден държавата се лишава от огромна сума пари“, коментира Шишков.

Иван Шишков: Ще имаме експертно решение дали мантинелите да бъдат сменени с бетонни разделители

Той припомни, че още същия ден Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е взел решение за изплащане на 35% авансово финансиране за първите три лота на „Хемус“, а по-късно същата схема е приложена и за лотове 7, 8 и 9, по които и до днес липсват готови проекти.

Според него през май 2020 г. е било подписано и допълнително споразумение за още 260 млн. лева за лотове 5 и 8, въпреки че по част от тях почти не е започнало строителство.

Шишков заяви, че през годините е подавал множество сигнали до прокуратурата за нарушения в пътното строителство. „Надявам се прокуратурата да разбере къде са отишли парите от авансите“, каза той.

Той припомни и случая със Северната скоростна тангента, където според него е установена липса на около една трета от необходимия асфалт. „Всички очакваме, че кражбата ще се появи в съдебните зали“, заяви Шишков, като посочи, че разследването е било възобновено на 30 юни 2026 г.

По думите му прекратяването на действащите договори би довело до сериозни финансови щети за държавата. „Не можем да зачеркнем всички договори, защото иначе щетата за държавата ще бъде огромна. Но ще изискваме качество и ремонтите да бъдат завършени в срок“, заяви Шишков.

Министърът коментира и дебата дали по автомагистралите трябва да се изграждат метални мантинели, или бетонни разделителни съоръжения. По думите му темата трябва да бъде решена от експерти, а не политически. Предстои комисия да анализира действащата наредба за ограничителните системи, както и ефекта ѝ върху пътната безопасност.

Шишков съобщи още, че се подготвя анализ на работата на тол системата, на възможностите за проследяване на тежкотоварните автомобили чрез GPS системите и на необходимостта от монтиране на повече кантари за контрол на претоварените камиони.

По думите му са извършени и административни промени с цел оптимизиране на работата на министерството, включително обединяване на дирекциите, отговарящи за обществените поръчки и правното обслужване.

Редактор: Дарина Методиева