Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които днес празнуват своя патронен празник. По последни данни огнеборците у нас наброяват над 8500 души. За професионалния им празник в столичната пожарна беше отслужен тържествен водосвет. За рисковете и предизвикателствата в професията разказа главен оперативен дежурен на пожарната инспектор Георги Дамянов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

“Професията изисква сериозна физическа подготовка, психическа устойчивост и според мен най-важното – голямо сърце. Това е благородна професия. Пожарникарите не са хора, които се борят единствено с пламъците. Това са онези, които пристигат първи при тежки катастрофи, изваждат хора, проправят път към последната надежда”, сподели той.

“Това, което мотивира хората, е екипът, защото е една затворена общност. Ние сме не само колеги, ние сме и приятели. Общуваме постоянно. Извън службата също разчитаме един на друг”, допълни пожарникарят.

Той разказа повече как протича един работен ден в пожарната. Във времето, в което не гасят пожари, пожарникарите се подготвят физически, проверяват техниката, а когато има сигнал - тръгват веднага.

Пожарникарите отбелязват своя патронен празник

"Най-трудните ситуации винаги са тези, при които има загинали хора, тъй като това са картини, които остават за цял живот", сподели още инспектор Дамянов. А как се справят с преодоляването на емоцията, ако има жертви, той обясни: "С екипна работа, разговори с колегите".

Инспекторът каза още, че когато са успели да спасят човешки живот, това, което ги мотивира е благоданростта в очите на хората, като точно това ги изпълва с гордост.

"По това време на миналата година имахме между 250 и 350 пожара на денонощие. До момента са около 150. Движим се в тези граници и призовавам хората в този пожароопасен сезон да не палят огън в горите, да не разчистват суха растителност чрез запалване, да внимават, когато си приготвят зимнина, да обезопасяват мястото, на което я приготвят, и да не навлизат в горските и полските територии с неизправна техника", обясни още пожарникарят. Той акцентира на това, че 95% от пожарите в горските и полските територии са причинени предимно от човешка небрежност. Много малък е процентът на пожарите, причинени от паднала мълния или някакъв друг природен феномен.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова