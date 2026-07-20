Снимка: Getty Images
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В столичната пожарна ще бъде отслужен тържествен водосвет
Пожарникарите днес празнуват своя патронен празник. По последни данни огнеборците у нас наброяват над 8500 души.
За професионалния им празник в столичната пожарна ще бъде отслужен тържествен водосвет.
6 хеликоптера на Военновъздушните сили ще помагат в гасенето на пожари (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Дарина Методиева
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