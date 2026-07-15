Снимка: Иван Янев, БГНЕС
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В Казанлък се проведе най-голямото учение с цел координация между институциите
Пожарна, военни, горски служители, хеликоптер и доброволци се включиха в най-голямото за сезона учение за гасене на пожари. То има за цел координация на много институции. В готовност са и повече хеликоптери при нужда от помощ от въздуха.
Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, каза, че учението е изключително важно за координацията между институциите. Той бе категоричен, че включването на необучени хора в критични ситуации на терен крие огромни рискове.
Снимка: Иван Янев, БГНЕС
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Комисар Джартов каза още, че през последните седмици е започнал постепенно да се увеличава броят на пожарите, които възникват за едно денонощие. „Преди бяха между 50 и 100, сега вече са между 100 и 150. През изминалите две години имахме между 250 и 350 в най-натоварените денонощия”, подчерта пожарникарят.
Снимка: Иван Янев, БГНЕС
Поставя се акцент на наблюдението от въздуха. Джартов допълни, че пожарната вече е оборудвана с дронове, но се очакват още доставки.
Видео: БГНЕС
„Тази година разчитаме на повече хеликоптери от Военновъздушните сили. В предходните години те бяха четири, тази ще са шест. Така че те в рамките на час-два, в зависимост от това кога е поискана помощта, могат да се отзоват на нашето искане”, каза още гл. комисар Александър Джартов.
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