Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев участваха в откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Форумът се провежда в София.

Снимка: БТА

Свое изказване пред дипломатите прави и министърът на външните работи Велислава Петрова, която е домакин на събитието.

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„Логичен е един от най-честите въпроси - имаме ли средства да провеждаме своя самостоятелна, суверенна и според международните закони независима политика. Отговорът е, разбира се, че имаме”, заяви президентът Илияна Йотова по време на форума. Държавният глава подчерта, че имаме солидна Конституция, в която категорично са определени ценностите ни, разбирането за света и целите на страната ни.

Снимка: БТА

Годишната конференция е основен форум за обсъждане на актуални въпроси, свързани с българската външна политика, международната обстановка и приоритетите в работата на дипломатическите представители на страната

„Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните ни интереси. Имаме и ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила”, това заяви външният министър Велислава Петрова в обръщението си към дипломатите.

Снимка: БТА

Тя отбеляза, че българският народ е дал на правителството еднозначен мандат да преодолее безвремието, да преустанови определяната отвън външна политика и да позиционира страната като предвидим партньор. „Партньор със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ към съюзите, в които участва”, подчерта министърът.

Според Петрова международните партньори вече са припознали в правителството събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България има капацитет да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност и за защитата на външните граници на ЕС.

„По всичко личи, че нашето поколение няма да има лукса да живее в стабилност, с ясно очертани монолитни лагери и общ стремеж. Светът е все по-нестабилен, турбулентен и многополюсен. Все по-често в международен план се прибягва към правото на силата за сметка на дипломацията”, предупреди външният министър.

Тя акцентира върху ключовата роля на дипломатите ни за привличането на повече инвестиции и конкурентното развитие на страната. Сред основните приоритети Петрова отличи защитата на правата на историческата и съвременната диаспора, подобряването на консулските услуги и културната дипломация.

Снимка: БТА

„Наш дълг е да създадем условия за тези, които желаят да се върнат в родината”, категорична бе Петрова, като благодари на всички присъстващи посланици за усилията, които полагат ежедневно за развитието на страната.

Редактор: Мария Барабашка