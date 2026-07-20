След днешните изявления на Румен Радев е ясно, че външната политика на държавата е в режим на свободно падане. Беше направена една поредна илюзия затова, че България води политика в защита на националния интерес. Премиерът твърди, че трябва да се мине през решение на парламента във връзка с поисканото от САЩ разполагане на американските военни самолети в България. Това е така, но хипотезите от началото на година и сега са различни. Основанията, на които американската страна иска пребиваването на тези самолети, са съвсем различни. Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ по повод изказването на Румен Радев.

Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер

„Искането от правителството и даденото от тогавашния министър на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линия на НАТО. Това пише в нотата от миналата година и даденото разрешение за началото на тази е свързано с това учение. Това са съюзни ангажименти и не се иска разрешение на Народното събрание, министърът на отбраната е в правомощията си да даде такова. Разликата в момента е следната: от изнесената от Радев информация става ясно, че американската страна иска пребиваване на тези самолети заради операция в Близкия изток. Тук се иска разрешение на НС. Премиерът обаче забравя, че той е лидерът на най-голямата формация в парламента. Така пълното мнозинство се подчинява на решенията на Радев. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство”, каза още Георигев. И допълни, че ГЕРБ ще гласува „за” даването на това разрешение.

Христо Гаджев от ГЕРБ показа писмото, с което е разрешено разполагането на самолетите от февруари до май. В него ясно пише, че става дума за учение в рамките на Алианса, допълни депутатът. Той подчерта, че ще бъдат поискани и двете ноти от САЩ – тази от февруари и тази от юли.

Георгиев коментира и американските визи за българи като отбеляза, че те все още не са отпаднали, въпреки твърдението на Радев, че е поискал това от Тръмп.

Малко по-късно темата бе коментирана и от „Продължаваме Промяната“. В официалната си Facebook страница от партията публикуваха позиция, насочена към действията на премиера Румен Радев.

„Според Българската конституция външната политика се формира от правителството. С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер”, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия. Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ”, написаха от ПП.

От ДПС също излязоха с официална позиция. В прессъобщение до медиите лидерът на партията Делян Пеевски обяви, че парламентарната им група ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни в авиобаза „Безмер”.

„От информацията, която получихме, става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.”, посочва Пеевски в пресъобщението.

Той допълва, че позицията на движението е резултат от „твърдото убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава”.

Редактор: Цветина Петрова