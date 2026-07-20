Жена на 51 г. и дъщеря ѝ на 16 г. пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

Майката е с изгаряния по цялото тяло, а дъщерята е с обгазяване. И двете са откарани в болница. В 11:13 часа в неделя в Оперативния център на пожарната в Пловдив е получен сигнал за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент в града, който е бил потушен.

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През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара.

Редактор: Цветина Петрова