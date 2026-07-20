Снимка: БГНЕС
Двете са откарани в болница
Жена на 51 г. и дъщеря ѝ на 16 г. пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.
Майката е с изгаряния по цялото тяло, а дъщерята е с обгазяване. И двете са откарани в болница. В 11:13 часа в неделя в Оперативния център на пожарната в Пловдив е получен сигнал за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент в града, който е бил потушен.
Жена пострада при пожар в жилищен блок във Варна
През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни