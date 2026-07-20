Турската полиция задържа рано тази сутрин кмета на град Измит Фатма Каплан Хюррийет, нейния съпруг и местен представител на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в рамките на мащабно разследване за корупция.

Операцията, за която съобщи информационна агенция „Анка“, представлява поредният епизод от разгръщащата се системна офанзива срещу управлявани от опозицията общини в страната.

Главната прокуратура на Истанбул издаде заповеди за арест на общо 31 души, сред които кметът на Измит Фатма Каплан Хюррийет, нейната половинка Мурат Хюррийет и председателят на местната структура на НРП Гьокхан Ерджан. В ранните часове на деня полицейски екипи претърсиха дома на градоначалника и централата на общината в Измит, административен център на северозападната провинция Коджаели. Едновременно с това бе проведена спецоперация на територията на пет окръга: Коджаели, Истанбул, Анкара, Анталия и Къръккале.

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Срещу заподозрените са повдигнати тежки обвинения за създаване на организирана престъпна група, подкупи и манипулиране на обществени поръчки. От държавното обвинение уточниха, че разследването стъпва върху признания на заподозрени, свидетелски показания в рамките на клаузата за „активно разкаяние“, както и показания на тайни свидетели.

Според прокуратурата са установени драстични нарушения в редица общински търгове, включително възлагане на договори на фирми, свързани с роднински връзки с общински служители, както и изискване на неправомерни плащания под формата на „комисиони“. Разследващите твърдят още, че Мурат Хюррийет е упражнявал директно влияние върху търговете, кадровите назначения и административните решения, без да заема какъвто и да е изборен или официален пост в общината.

На излизане от дома си, придружавана от органа на реда, Фатма Каплан Хюррийет каза следното: „Съвестта ми е чиста и нямам от какво да се страхувам.“ Тя спечели втори мандат през март 2024 г. с безапелационните 49.06% от гласовете, побеждавайки кандидата на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), който остана с 38.9%.

Към момента е потвърдено задържането на 28 от общо 31 търсени лица. Днешната акция е част от ескалиращата спирала от съдебни дела за корупция и тероризъм срещу опозицията, откакто НРП постигна исторически успех на местните избори през март 2024 г., изпреварвайки формацията на президента Реджеп Таип Ердоган за първи път от десетилетия.

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Вълната от арести започна през октомври 2024 г. със задържането и отстраняването на Ахмет Озер - кмет на истанбулския район Есенюрт. Натискът достигна своята кулминация с ареста през март 2025 г. на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу - най-яростния политически съперник на Ердоган и официален кандидат за президент на НРП. Имамоглу категорично отхвърля обвиненията и определя процесите срещу себе си като целенасочен опит за служебното му отстраняване от политическия терен.

Равносметката до момента показва, че най-малко 39 управлявани от опозицията общини са обект на разследвания от изборите през 2024 г. насам, а 26 действащи кметове, включително Имамоглу, се намират зад решетките. В редица общини с избрани кметове бяха назначени държавни служебни управители (попечители).

От НРП и международните правозащитни организации определят случващото се като политически мотивирана кампания, целяща заличаване на изборните резултати на опозицията и неутрализиране на потенциалните конкуренти за властта в Анкара. Властите отхвърлят обвиненията в политическа намеса и поддържат тезата, че турското правосъдие действа напълно независимо.

Редактор: Ивета Костадинова