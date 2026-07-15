В специално изявление по повод десетата годишнина от опита за преврат, публикувано от Дирекцията по комуникация към президентството на Турция, президентът Реджеп Таийп Ердоган определи тогавашната съпротива като „безпрецедентна от гледна точка на световната история на демокрацията“.

Турските власти сочат като организатор на опита за преврат ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г. в САЩ. Той и неговото движение, наричано ФЕТО (Фетхуллахистка терористична организация), бяха обявени за терористи, а хиляди хора, смятани за негови членове, бяха изпратени в затворите.

На годишнината от събитията, която в страната ежегодно се чества като „Ден на демокрацията и националното единство“, Ердоган заяви: “Целта на опита за преврат беше да постави бъдещето на нашия народ под контрол, тласкайки Турция към дългогодишен хаос. На този ден турският народ е проявил благоразумие, смелост и далновидност, които без съмнение представляват безпрецедентен пример и в историята на световната демокрация“.

Ердоган добави: „Нашият достоен народ, който се противопостави на бунтовниците, защитавайки своята независимост и бъдеще, с героична съпротива обяви пред целия свят, че националната воля не може да бъде поробена в тези земи“.

Ердоган припомни действията на властите в борбата срещу ФЕТО и други организации, определяни от тях като терористични, като специално акцентира върху инициативата „Турция без тероризъм“. Според него тя "е отворила нова страница в историята на национално единство и сплотеност в Турция“.

„Вярвам, че успехът на процеса „Турция без тероризъм“ ще допринесе не само за спокойствието на нашата страна, но и за мира в целия ни регион“, каза Ердоган.

Припомняйки че „очакванията към международната общност е да подкрепи справедливата борба на Турция“ , Ердоган каза в заключение, че "глобалният мир, сигурността и благоденствието могат да бъдат постигнати единствено чрез решителна и безкомпромисна борба срещу терористичните организации без никакво разграничение, както и чрез искрено сътрудничество“.

Десет години след опита за преврат в Турция: Какво се промени

► Шествията в Турция

С поредица от събития в цялата страна днес Турция отбелязва десетата годишнина от опита за преврат на 15 юли 2016 г., за чийто организатор е сочена терористичната организация ФЕТО на починалия през 2024 г. ислямистки проповедник Фетхуллах Гюлен.

Кулминацията на програмата беше в столицата Анкара, където от 17 ч. местно време, където се проведе паметно шествие, водено от президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. То тръгна от Столичния парк на нациите. Организаторите очакваха близо 20 хил. души, а целта е отново да бъде подчертана решителността на гражданите срещу опита за преврат и силната воля за опазване на демокрацията и волята на народа. В същото време беше отдадена почит пред загиналите и ветераните от нощта на 15 юли.

В района „Къзълай“, който се намира в центъра на Анкара, на 15 и 16 юли ще бъде поставен дигитален тунел на времето. Чрез звук, светлини и дигитални технологии посетителите ще се върнат към първите моменти от опита за преврат. Наред с това ще бъде представено и развитието на отбранителната индустрия в Турция през последните десет години.

Десет влака ще бъдат пребрандирани с мотото „Волята е наша, победата е наша“. През цялата седмица те ще пътуват по различни маршрути из Турция и ще показват снимки от историческата нощ.

Фотоизложби, които представят моменти от съпротивата на гражданите срещу организаторите на опита за преврат, също ще бъдат част от възпоменателната програма. Те ще бъдат подредени на летищата в Анкара, Истанбул, Измир, Анталия и Газиантеп.

Инсталацията, която е разположена в истанбулския район „Юскюдар“, ще съживи спомена за героизма на 253 души, които загинаха при опита за преврат. За всеки от тях ще се вее по едно турско знаме, ще бъдат изписани също така имената, датата и мястото на раждане на жертвите от 15 юли 2016 г.

В района на площадите „Юскюдар“ и „Таксим“ ще бъде създадено „дърво на спомена“. Чрез специални екрани гражданите ще могат да споделят мислите, чувствата и посланията си, свързани със загиналите.

Поход за демокрация и почитане на паметта на героите ще бъде проведен и на моста над Босфора „Мостът на мъчениците от 15 юли“. Очаква се към него да се включат близо 5000 души, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Възпоменателната програма над Босфора ще продължи и през нощта. Върху две от най-значимите забележителности в Истанбул – кулата „Галата“ и Момината кула („Къз кулеси“) ще бъде прожектиран 3D-мапинг, а в 22:15 ч. над "Мостът на мъчениците от 15 юли“ ще бъдат вдигнати 1500 дрона, които със своите светлини ще изобразят турското знаме на небето.

Събитията от 15 юли ще бъдат припомнени пред света и със специална програма за международната преса, за която в Турция ще пристигнат 41 журналисти от 21 държави.

Редактор: Дарина Методиева