На 20 юли Българската православна църква почита паметта на Свети пророк Илия. Съществува поверие, че морето взима най-много жертви днес.

Илия бил еврейски пророк и възвестявал волята на Бога пред царя и народа. Родил се през IX век преди Христос в град Тесви, област Галаад, на източния бряг на река Йордан, и живял по времето на цар Ахав. Царицата Йезавел се увличала в езическите вярвания и убедила Ахав да поставят в Самария идол на местното ханаанско божество Ваал. По примера на царското семейство народът започнал да принася жертви на идола, включително и човешки. А служителите на единия истински Бог били преследвани.

Пламенният Илия пророкувал 25 години, а накрая при река Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на небето. Благодатта му се предала на неговия ученик пророк Елисей.

Съществува поверие, че на този ден морето взима най-много жертви. Според народните вярвания, ако на днешния ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. Традицията повелява да не се работи, за да не се разсърди пророк Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, гръмотевиците и градушките.

Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които днес празнуват своя патронен празник. По последни данни огнеборците у нас наброяват над 8500 души. За професионалния им празник в столичната пожарна ще бъде отслужен тържествен водосвет.

Имен ден празнуват Илия, Илиян, Илияна, Илиана, Илко, Илка. Екипът на NOVA им честити празника и им желае здраве, късмет и благоденствие!

Редактор: Станимира Шикова