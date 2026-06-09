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Спортни новини (09.06.2026 - обедна)
В останалите се очаква това да се случи до 18 юни
Две от големите търговски вериги вече имат продукти, обозначени с марката „Кошница с грижа”. В понеделник правителството обяви старта на новата инициатива, която трябва да направи по-достъпни основни храни.
Различните вериги ще започнат да предлагат продукти с 15% намаление на цените като част от инициативата на правителството на определена от тях дата този месец. Очаква се това да са датите 10, 15 или 18 юни.
Производители на плодове и зеленчуци алармират за натиск след старта на „Кошница с грижа”Редактор: Ивайла Маринова
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