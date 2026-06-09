Материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени от прокуратурата в Министерството на правосъдието, което ще ги изпрати в Сърбия. По време на съдебното заседание бившият директор на Българската банка за развитие най-вероятно сам ще поиска да бъде върнат у нас, съобщи за NOVA неговият адвокат Емануил Йорданов. Защитникът уточни, че Стоян Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград.

„Той е задържан в една започнала процедура и тя трябва да се развие, но не мисля, че няколко седмици биха били от значение за развитие на производството. Тук мога да кажа, че неговото отсъствие по никакъв начин не пречи на провеждането на наказателно производство по случая”, заяви Йорданов.

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Юристът припомни, че „преди години именно по искане на прокуратурата беше изменено Наказателно-процесуалния кодекс и наказателните производства се образуват за извършено деяние, а не срещу конкретно определено лице”.

Редактор: Мария Барабашка