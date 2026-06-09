Главна дирекция „Гранична полиция" получи 213 автомобила и 88 камери на официална церемония в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение". Новата техника е по проекти, финансирани от Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика на Европейския съюз.

Цялото оборудване по тези проекти е на обща стойност близо 10 милиона и 500 хиляди евро.

"Осъзнахме, че ако не подобрим техническото обезпечаване на границата ни, особено на българо-турската, ние няма как да осигурим сигурността нито на България, нито на ЕС, която е външна граница и обща отговорност на всички", заяви на церемонията министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той припомни и усилията на Румен Радев, в качеството му на президент, да бъдат осигурени средства от Европейския съюз за техническата обезпеченост.

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„Българските граници се превърнаха в добрия пример на Европа. Днес можем да сме спокойни като ръководители за това, че сме осигурили на служителите си добри условия за работа", каза директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов. Той допълни, че над 700 са новите автомобили, закупени през последните години. "Освен техника и обучен състав, трябва постоянно да повишаваме качеството на нашата работа", посочи още главен комисар Златанов.

Министър Демерджиев и директорът на „Гранична полиция" връчиха ключове на новите автомобили на директорите на регионалните дирекции.

Редактор: Цвета Лазаркова