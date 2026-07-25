Българско семейство е пострадало при тежка челна катастрофа, станала в петък следобед в района на Палеохора, област Халкидики, съобщават гръцки медии.

Инцидентът е станал около 13:00 часа на 60-ия километър от пътя Солун - Полигирос, когато челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият е бил управляван от 43-годишен български гражданин, а другият – от 55-годишен гражданин на Киргизстан.

В автомобила на българина са пътували 39-годишната му съпруга и двете им деца - на 6 и 12 години. В другата кола са били 52-годишна жена и 8-годишно дете.

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При силния удар са пострадали общо петима души - съпругата на българския водач, двете им деца, както и жената и детето от другия автомобил. Според първоначалната информация двамата шофьори са се разминали без наранявания.

Всички ранени са транспортирани с линейки до болницата в Полигирос. По данни на гръцките медии те са получили леки травми и са приети за наблюдение.

Причините за челния сблъсък не са изяснени. Разследването на инцидента се води от гръцката пътна полиция, която трябва да установи как се е стигнало до катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова