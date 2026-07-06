Две жени и дете пострадаха при тежка катастрофа на главния път между Бургас и Варна край несебърското село Баня, съобщи кореспондентът на БТА в Бургас Мая Стефанова.

Пътният инцидент е станал, след като лек автомобил, управляван от 36-годишен румънски гражданин, навлязъл в насрещното движение в посока Бургас. Последвал челен удар с кола с украинска регистрация, зад чийто волана бил 60-годишен украински гражданин.

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При сблъсъка са ранени 37-годишната съпруга на румънския шофьор и шестгодишната им дъщеря. Жената е със счупено ребро, а детето е получило фрактура на лявата ключица. Пострадалите са транспортирани в Университетската болница в Бургас, където са настанени за лечение. По случая се извършва проверка за изясняване на причините за катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова