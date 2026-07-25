-
Жегата се завръща, но екстремни температури до 40 градуса не се очакват
-
Прогноза за времето (24.07.2026 - обедна)
-
Прогноза за времето (24.07.2026 - сутрешна)
-
Жълт код за гръмотевични бури в 10 области на страната в петък
-
Прогноза за времето (23.07.2026 - обедна)
-
Прогноза за времето (23.07.2026 - сутрешна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни