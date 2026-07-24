Вече десета година Лятната СТАРТ Академия доказва, че образованието може да бъде много повече от усвояване на знания. То може да даде шанс за ново начало и да промени съдби. Тази година инициативата събира 56 деца и 16 доброволци, обединени от мисията да покажат, че добрият пример и подкрепата могат да променят бъдещето.

Гости в студиото на „Социална мрежа“ бяха съоснователката на СТАРТ Академията Елица Тодорова и доброволците Коки и Вили Димитрови. Те разказаха как инициативата дава възможност на деца от уязвими общности да прекарат пълноценно време през лятото, да развият знания и умения, а години по-късно самите те да се върнат като доброволци, за да вдъхновят следващите поколения.

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„В доста градове летните занимания са доста скъпи и не всички получават достъп до такива. Лятната СТАРТ Академия дава възможност именно на децата, които са от сегрегирани общности, да имат смислено лято“, обясни Тодорова. По думите ѝ академията представлява триседмично лятно училище с разнообразна програма. Освен занятия по български език, математика и английски, децата участват в специални часове за развиване на умения и в часове за рефлексия, в които осмислят наученото и преживяното през деня.

Една от отличителните черти на инициативата е, че голяма част от доброволците са бивши възпитаници на академията. Сред тях са Вили и Коки, които след години като ученици днес помагат на следващите поколения. „Аз бях шест години ученичка в Лятната академия, след което станах доброволец, защото реших, че това ще ми помогне за в бъдеще“, разказа Вили. Според нея децата често имат нужда от човек, който е бил на тяхното място и може да им покаже, че успехът е възможен.

Коки определя академията като едно огромно семейство. Тя сподели, че именно там е създала едни от най-ценните си приятелства и е получила увереност да следва мечтата си да стане начален учител. „Участието в академията ми помогна да развия своята комуникативност“, каза тя.

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Елица Тодорова подчерта, че днес един от най-ярките примери за успех на школата е бивш възпитаник, който вече преподава български език и е директор на Лятната СТАРТ Академия. По думите ѝ това показва силата на модела, при който учениците постепенно се превръщат в хората, които вдъхновяват следващите деца.

„Да накараш млади хора да стават рано сутрин през лятото и доброволно да ходят на училище е едно голямо постижение“, отбеляза тя.

Доброволците разказаха, че именно в междучасията децата най-често споделят своите тревоги и преживявания, защото ги приемат като близки приятели. „За мен всички учители от академията са пример“, споделя Коки.

Всяка година академията работи по различна тематична концепция, която превръща обучението в приключение. След като миналото лято участниците са били „журналисти“, тази година те влизат в ролята на космонавти. Всички задачи и занятия са свързани с космическата тема, а всяка седмица гостува лектор, чиято професия е свързана с тематиката на академията.

Според организаторите именно този нестандартен подход различава академията от стандартната класна стая и прави ученето по-интересно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов