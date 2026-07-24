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Бивши възпитаници обучават новите участници, доказвайки, че добрият пример може да променя поколения
Вече десета година Лятната СТАРТ Академия доказва, че образованието може да бъде много повече от усвояване на знания. То може да даде шанс за ново начало и да промени съдби. Тази година инициативата събира 56 деца и 16 доброволци, обединени от мисията да покажат, че добрият пример и подкрепата могат да променят бъдещето.
Гости в студиото на „Социална мрежа“ бяха съоснователката на СТАРТ Академията Елица Тодорова и доброволците Коки и Вили Димитрови. Те разказаха как инициативата дава възможност на деца от уязвими общности да прекарат пълноценно време през лятото, да развият знания и умения, а години по-късно самите те да се върнат като доброволци, за да вдъхновят следващите поколения.
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„В доста градове летните занимания са доста скъпи и не всички получават достъп до такива. Лятната СТАРТ Академия дава възможност именно на децата, които са от сегрегирани общности, да имат смислено лято“, обясни Тодорова. По думите ѝ академията представлява триседмично лятно училище с разнообразна програма. Освен занятия по български език, математика и английски, децата участват в специални часове за развиване на умения и в часове за рефлексия, в които осмислят наученото и преживяното през деня.
Една от отличителните черти на инициативата е, че голяма част от доброволците са бивши възпитаници на академията. Сред тях са Вили и Коки, които след години като ученици днес помагат на следващите поколения. „Аз бях шест години ученичка в Лятната академия, след което станах доброволец, защото реших, че това ще ми помогне за в бъдеще“, разказа Вили. Според нея децата често имат нужда от човек, който е бил на тяхното място и може да им покаже, че успехът е възможен.
Коки определя академията като едно огромно семейство. Тя сподели, че именно там е създала едни от най-ценните си приятелства и е получила увереност да следва мечтата си да стане начален учител. „Участието в академията ми помогна да развия своята комуникативност“, каза тя.
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Елица Тодорова подчерта, че днес един от най-ярките примери за успех на школата е бивш възпитаник, който вече преподава български език и е директор на Лятната СТАРТ Академия. По думите ѝ това показва силата на модела, при който учениците постепенно се превръщат в хората, които вдъхновяват следващите деца.
„Да накараш млади хора да стават рано сутрин през лятото и доброволно да ходят на училище е едно голямо постижение“, отбеляза тя.
Доброволците разказаха, че именно в междучасията децата най-често споделят своите тревоги и преживявания, защото ги приемат като близки приятели. „За мен всички учители от академията са пример“, споделя Коки.
Всяка година академията работи по различна тематична концепция, която превръща обучението в приключение. След като миналото лято участниците са били „журналисти“, тази година те влизат в ролята на космонавти. Всички задачи и занятия са свързани с космическата тема, а всяка седмица гостува лектор, чиято професия е свързана с тематиката на академията.
Според организаторите именно този нестандартен подход различава академията от стандартната класна стая и прави ученето по-интересно.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Иван Иванов
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