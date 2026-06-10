Снимка: БТА, архив
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Вярвам, че това е най-правилното решение, заявява доц. д-р Петко Стефановски
Управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски е подал оставка. Това обяви самият той в съобщение до медиите.
„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение", заявява доц. д-р Стефановски.
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„Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си", пише още доц. д-р Стефановски.
Депутатите от ДПС поискаха освобождаване на ръководството на НЗОК
За смени в управата на НЗОК се заговори още миналата седмица. Различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на цялото ръководството.Редактор: Ина Григорова
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