След 96 изиграни мача днес е първият почивен ден на Световното първенство по футбол, а до края на турнира остават само осем срещи. Мондиал 2026 вече впечатлява не само с драматични двубои, но и с рекордните си показатели както на терена, така и по трибуните и пред екраните.

► Най-резултатният Мондиал от десетилети

До момента в турнира са отбелязани 280 гола, което се равнява на средно почти по три на мач. Това прави настоящото Световно първенство най-резултатното от 1970 година насам.

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Въпреки това Мондиал 2026 остава далеч от абсолютния рекорд, поставен през 1954 година в Швейцария, когато средната резултатност е над пет попадения на среща.

► Рекорди по посещаемост

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада поставя рекорди и по посещаемост. Повече от 5,6 милиона зрители вече са изгледали мачовете на живо, а стадионите са били запълнени средно на 99,7 процента.

► Европейска доминация

Спортната картина преди четвъртфиналите също донесе исторически момент. След отпадането на Колумбия от Швейцария с дузпи Аржентина остана единственият представител на Южна Америка сред четвъртфиналистите - нещо, което не се е случвало от 1958 година.

Европейските отбори затвърдиха доминацията си в турнира, заемайки шест от осемте места в следващата фаза, докато Мароко остава единственият представител на Африка в битката за световната титла.

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► Огромен телевизионен интерес

Очакванията на ФИФА са общата телевизионна и онлайн аудитория да надхвърли 5 милиарда души, а финалът на 19 юли да бъде проследен от близо 1,8 милиарда зрители по света.

► По пътя към финала

Световното първенство се подновява в четвъртък с първия четвъртфинал между Франция и Мароко. Срещата ще бъде ръководена от аржентинска съдийска бригада - назначение, което предизвика оживени реакции в социалните мрежи, но от ФИФА уточниха, че решението е взето още преди последните осминафинали.

Редактор: Иван Иванов