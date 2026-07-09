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Иван Демерджиев ще проведе работна среща с колегата си Ивица Дачич
Нова стъпка към намаляване на тежкия трафик в посока Сърбия. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще проведе работна среща със сръбския си колега Ивица Дачич, за да подпишат спогодба за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт - „Калотина” 2.
Причината е, че освен от тежкотоварния трафик, през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначалната информация „Калотина” 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт съ същото име.
Кабинетът одобри два проекта за спогодба с Турция и Сърбия за нови гранични пунктовеРедактор: Мария Барабашка
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