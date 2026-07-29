Предстоящите президентски избори и официалната подкрепа на „Прогресивна България“ за кандидатурата на президента Илияна Йотова бяха сред основните теми в студиото на „Здравей, България“. В дискусията участваха журналистите Владислав Апостолов и Емилия Милчева, заместник-председателят на ВМРО Александър Сиди и предприемачът Таня Скринска.

Според Александър Сиди решението на „Прогресивна България“ да подкрепи Йотова не е изненадващо, а единствената въпросителна остава защо кандидатурата е представена чрез инициативен комитет. „Търсим интригата. Няма интрига в случая. Беше абсолютно ясно и логично“, коментира той. По думите му инициативният комитет е опит кандидатурата да бъде представена като надпартийна, въпреки че е ясно кои политически сили стоят зад нея.

Ще получи ли Йотова гласовете на избирателите на "Прогресивна България" и БСП

Емилия Милчева също не видя интрига около подкрепата, но отбеляза, че истинското изпитание за Йотова предстои по време на предизборната кампания. Според нея тя ще трябва едновременно да използва политическата подкрепа и да покаже собствен профил. „Госпожа Йотова има предизвикателството хем да консумира тази подкрепа, хем да видим доколко може да се разкачи от нея и да свети със собствена светлина, което няма да е толкова лесно“, заяви Милчева.

Владислав Апостолов беше категоричен, че на този етап връзката с президента Румен Радев е по-скоро предимство за кандидатурата на Йотова. „Ако разказът е, че това е третият мандат на Радев, това е изключително предимство за нея засега“, каза той. Според Апостолов въпреки отчетения спад в някои социологически проучвания Радев остава политикът с най-високо обществено одобрение и това работи в полза на неговия наследник.

По думите му единствено сериозна политическа или международна криза би могла да промени тази тенденция. „До тук няма абсолютно никакво съмнение, че подкрепата на „Прогресивна България“ беше задължителна, неизбежна и е огромен плюс за Йотова“, допълни той.

Таня Скринска също определи кандидатурата на Йотова като напълно очаквана. Според нея през годините тя постепенно е изградила собствен политически образ. „Още като вицепрезидент тя се опитваше да се еманципира и да има собствени позиции. Смятам, че го правеше достатъчно успешно“, каза Скринска. По думите ѝ към момента образът на Радев не носи негативи на Йотова, а по-важен за изхода от изборите ще бъде изборът на кандидат за вицепрезидент.

Значителна част от разговора беше посветена и на поведението на ГЕРБ преди президентския вот. Александър Сиди заяви, че именно действията на партията ще бъдат определящи за развитието на кампанията. „По-интересно ми е какво биха могли да направят ГЕРБ, защото те са голямата сила в опозиционната част“, каза той, като добави, че не очаква кандидатура на „Продължаваме Промяната - Демократична България“ да представлява сериозна заплаха за Йотова.

Емилия Милчева прогнозира, че ГЕРБ може да предпочете да подкрепи гражданска кандидатура, вместо да издига собствен претендент. Тя посочи името на Даниел Вълчев като възможен вариант. „Ако ГЕРБ издигне собствен кандидат и той загуби, това би било поредна тежка изборна загуба за партията“, коментира журналистът. Според нея подкрепата за фигура като Вълчев може да има за цел по-скоро да разпредели гласовете, отколкото да доведе до победа.

„Прогресивна България“ подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Владислав Апостолов също допусна подобен сценарий, но изрази съмнение доколко е възможно ново политическо взаимодействие между ГЕРБ и „Продължаваме Промяната - Демократична България“. Според него „всички мостове би трябвало вече да са изгорели“. Той призна, че най-интересният сценарий би бил лично Бойко Борисов да се включи в президентската надпревара, но определи подобно развитие като малко вероятно.

Александър Сиди допусна още една възможна политическа интрига около Даниел Вълчев. „Върви и друга интрига - Вълчев да застане до Йотова и да бъде неин вицепрезидент. Това също е част от възможните сценарии“, заяви той, като подчерта, че към момента подобни хипотези остават в сферата на предположенията.

Народното събрание предстои да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври, научи NOVA. Решението е било взето по време на редовния председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи. Предложението е внесено в деловодството на НС. Политическият анализатор Георги Харизанов каза в ефира на "Твоят ден", че тази дата е навремнна, защото ако беше отложена, това щеше да доведе до спекулации. По негови думи обявяването на другите кандидати обаче се бави, а не е необходимо.

Комуникационният експерт Александър Христов смята, че колкото по-непознат е даден кандидат, толкова по-рано трябва да бъде обявен. И обратното – колкото е по-разпознаваем, толкова повече може да изчака обявяването си, за да не се изчерпа в предизборни битки.

Социологът проф. Михаил Мирчев е на мнение, че Илияна Йотова не е избързала с това да обяви кандидатурата си за президент, освен това е било ясно, че ще вземе такова решение. Той допълни, че „Прогресивна България” също са реагирали навреме с подкрепата си. Според него Йотова зависи от общия рейтинг на Румен Радев и ПБ.

Харизанов не очаква „резки движения” от страна на президента. Той смята, че и тя, и Радев са последователни и избягват да взимат непопулярни решения.

Христов изрази съгласие с тази теза и допълни, че Йотова и Радев умеят да се възползва от средата, за да обхванат повече избиратели.

Мирчев смята, че Йотова ще прави опити да показва еманципация, но това ще бъде по несъществени неща. Той е на мнение, че тя върви след Радев и утвърждава неговите позиции. Експертът не изрази ентусиазъм спрямо идеята за кандидатура на Даниел Вълчев.

Мирчев смята, че дясна демократична общност не би обърнала настоящата картина, тъй като все още не е ясно кой ще бъде излъчен и от кого ще бъде подкрепен. Според него няма как да бъде „излъчено нещо монолитно”. Социологът не смята, че Даниел Вълчев също би имал успех и допълни, че не е ясно и дали Андрей Гюров ще се кандидатира.

Харизанов посочи, че не пречи да се направи опит за инициативен комитет от страна на демократичната общност, който да излъчи опонент на Йотова, но „доколко ще сработи не е ясно”.

Христов смята, че обща кандидатура на ДБ, ПП и ГЕРБ би довело до коментари за следваща сглобка.

Повече гледайте във видеата.

Редактор: Цветина Петкова