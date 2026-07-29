За да получи международния екологичен сертификат „Син флаг”, освен чиста морска вода – с определени параметри и без индустриални, отпадни или канализационни изтичания, един плаж трябва да бъде и безопасен. С осигурени спасители, средства за оказване на първа помощ, информационни табла, контейнери за отпадъци, които да гарантират чистотата и на самата пясъчна ивица, както с още редица други спазени изисквания. Сертификата се издава за текущия сезон и важи само за него, а освен плажове, за „Син флаг” могат да кандидатстват и яхтени пристанища.

Това лято знакът на „Син флаг” се вее на 26 български плажа и на 6 пристанища. Най-северният отличен плаж е "Бялата лагуна" в близост до Каварна. Следва Албена, двата плажа на Кранево, Златни пясъци, Слънчев ден, варненският плаж Черноморец, южният на Бяла, централният на Обзор, Робинзон, всичките плажове на Св. Влас и на Слънчев бряг. Следват южният на Несебър, източният на Поморие, северният на Бургас, както и този на къмпинг Черноморец. На юг, плажовете със „Син флаг” са значително по-малко. Това са двата плажа на Созопол, плажовете на Дюни и Аркутино, а най-южният носител на флага, е Бутамята в Синеморец.





Всички те отреждат 13-о място на България сред държавите в Европейския съюз по брой на сините флагове и 22-ро място в света. Държавите притежателки на флага тази година са 52. Закачили са го на 4400 плажа и на над 700 пристанища. Най-голям е техният брой в Испания, Гърция и Турция. А след нас остават дори популярни карибски дестинации като Доминикана и Пуерто Рико.





Успоредно с това, от Европейската агенция за околната среда наблюдават близо 22 300 зони за къпане в Европейския съюз, като тук попадат не само морски крайбрежия, но и реки, езера и язовири. А оценката, която им поставят в последния си доклад, е следната: 84% от водите са с отлично качество. При 9% от тях качеството е добро, в 2% от случаите е задоволително, а лошо качество са открили в 1% и половина от всички зони, които наблюдават.

Рекорден брой отличия „Син флаг“ за България през 2026 г.





Добрите новини за нас идват тук. Оказва се, че страната ни заема четвърта позиция по чистота на зоните за къпане сред всички в общността – близо 97% от водите ни са оценени като отлични. Единствената държава, където 100% от водата им е такива, е Кипър. Гърция е втора, а веднага след нас се нарежда Австрия, където тези зони са само вътрешни – като реки, езера и язовири. Средния процент на водите с отлично качество в Европейския съюз е 85%, а най-слаби са резултатите на Естония – под 60%.





Наблюдавани у нас са 96 зони, 4 от които са язовири – това са двата плажа на язовир „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Пчелина” 2. Отлична оценка от Европейската агенция поставят на 93 от зоните ни. Две оценяват с добро качество, една – със задоволително, това е Офицерския плаж във Варна и нито една с лошо.





Поглеждайки 15 години назад, виждаме че зоните с отлично качество през последните 2 години са най-много. През 2010 г. са били 80, после следва един 10-годишен спад до 2020 г., след което броя им започва да расте и така до днес, когато са 93.

Бялата лагуна получи международното отличие „Син флаг“ за десета поредна година. Кокетният плаж е част от местността Икантълъка – естествено образуван залив между Балчик и Каварна.

Ирина Шишкова, изпълнителен директор на Бялата лагуна, казва: "На първо място водата трябва да е чиста, а тази на "Бялата лагуна" е доказано отговаряща на критериите на „Син флаг”. На второ място, плажът трябва да е изключително чист. Във връзка с това ние ежедневно полагаме усилия".



Сигурността на плажуващите е сред основните критерии и тук разполагат с екип от водни спасители."Плажът трябва да е оборудван със санитарни помещения, съблекални и да е достъпен. Имаме осигурен достъп за инвалиди", посочва още Шишкова. Веселин Стоев е старши спасител. Той допълва, че на плажа има и паркинг, тоалетна и зона за инвалиди.

Гостите в комплекса са скандинавци, германци, чехи, поляци, румънци и българи. Не всички са информирани какво означава „Син флаг”.

Инвестицията не е малка, но не е непостижима, споделят и от Албена, където „Син флаг” се развява за 30-а поредна година.



Стоян Златев е ръководител на сектор "Спорт" в Албена. "Тази година сме инвестирали около 250 - 300 хиляди евро за грижа за плажа - за инвентар, за шезлонги, чадъри, за нова почистваща техника, за чисто нови кошове за разделно събиране, за няколко информационни кампании", казва той.

Ваканционното селище разполага и със собствена лаборатория за контрол на водата и храните.



Д-р Тамара Стойкова, гл. санитарен инспектор на Албена, посочва: "Към момента нямаме отклонения в качеството на морската вода, басейните - също проследяваме постоянно, там няма отклонения, при питейната вода също няма. Единствено в храните има единични отклонения при изследването за нитрати, но те са минимални. В такива случаи връщаме партидата".

Плодовете и зеленчуците се изследват 3 пъти седмично, при всяка доставка, а водата - ежедневно. "За хранителни взривове при нас не може да се говори, освен това има и медицински център в курорта", допълва д-р Стойкова.



Ивайло Колев, който е стажант-лаборант, посочва, че почиващите могат да бъдат спокойни. Има ред и контрол.

Да опазиш „синия флаг” е предизвикателство. Златев посочва, че има чек лист от няколко страници, който всяка година изпращат за проверка. "Не е лесно, ивицата е огромна. Всички служители са обучени за правилата на „Син флаг” и в крайна сметка се получава", допълва той.

А инвестициите се връщат. Златев допълва, че повечето чуждестранни посетители търсят "Син флаг" и това е една от причините да се връщат.

Репортер: Надежда Карапанчева