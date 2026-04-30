Общо 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието бяха удостоени със "Син флаг" за сезон 2026. Престижното международно отличие е най-широко признатият в света стандарт за устойчиво управление на крайбрежните зони. Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, съобщиха от Българското движение "Син флаг".

Отличието е най-разпознаваемият в света екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на високо ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество.

Морската вода в България – втората по чистота в Европа

През 2026 година Международното жури на Програма „Син флаг” взе решение да награди:

- плажовете Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, Къмпинг “Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино, Бутамята.

- пристанищата „Карантината”-Варна, Марина „Диневи“-Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

За туристите „Син флаг“ е гаранция за чиста вода, безопасност и качествена инфраструктура. Това е отличието, което най-ясно показва, че плажът или пристанището са поддържани, сигурни и управлявани с грижа към природата. България има все повече такива места — и това е добра новина за всички, които избират Черноморието.

Редактор: Цветина Петрова