По-голямо полицейско присъствие и повече сигурност в ромските квартали – това е целта на гръцките власти. Много роми в Атина обаче възприемат засилените патрули в районите си като средство за сплашване. Докато полицията говори за възпиращ ефект, представители на ромската общност обвиняват властите в расизъм и предупреждават, че постоянните проверки задълбочават недоверието, вместо да изграждат връзка между институциите и местните жители, разказва „Дойче веле“.

Зефири е ромски квартал в северната част на Атина, в който живеят повече от 10 хиляди души. Районът се характеризира с висока безработица, ниско ниво на образование и висока престъпност. Някои определят подобни квартали като „гета“ и твърдят, че не е безопасно да бъдат посещавани без придружител, особено през нощта. В опит да подобри сигурността полицията въвежда денонощни патрули.

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Полицейският служител Николаос Панагакос обясни, че при проверките органите на реда първо се опитват да получат необходимата информация от местните жители. „Ако все още ни е необходима информация, която хората не могат или не искат да предоставят, при необходимост ще пристъпим към арест“, каза той.

Полицията умишлено демонстрира присъствието си с големи автомобили, униформи и оръжие. Според полицейски данни от 2024 г. ромите са замесени в повече престъпления от останалите групи. По официална информация те са извършили 58% от кражбите с взлом и останалите кражби в Атина.

Официалната статистика сочи, че ромското население в Гърция е малко под 120 хиляди души, но реалният му брой може да е значително по-голям. Като маргинализирано малцинство ромите често остават слабо интегрирани в гръцката култура и общество.

Повечето жители на Зефири не желаят да бъдат снимани, а мнозина възразяват и срещу показването на домовете им. Стигмата е видима – според местните много гърци приемат, че ако ром живее в хубава къща, а не в барака, той вероятно се занимава с престъпна дейност.

Възрастна жена от квартала, която не пожела лицето ѝ да бъде показано, но допусна екипа в дома си, определи отношението към ромската общност като расистко. „Петима души правят нещо нередно, а обвиняват целия квартал. Всички ни слагат под общ знаменател. Срещу нас има расизъм. Казвам ви – това е расизъм“, заяви тя.

Според председателя на Панелинската федерация на ромските организации Ефтимиос Димитриу основният проблем е липсата на образование и възможности. Той признава, че е разочарован от слабия напредък въпреки контактите му както с ромските общности, така и с гръцките политици.

„Нашата цел е да назначим гръцки роми на различни позиции във всички държавни институции и центрове за вземане на решения, за да могат да се интегрират и да служат на обществото. И ние не искаме повече престъпност, кражби, измами или наркотици“, каза Димитриу.

Първоначално е имало планове в патрулите да бъдат включени и полицаи от ромската общност като стъпка към по-добра интеграция. Засега обаче тази идея е оставена на заден план. Това не е променило фокуса на полицията върху ромските квартали.

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Проектът се ръководи от Теодорос Хронопулос, който отчита първоначални успехи. Междувременно полицейските екипи продължават вечерните си обиколки, а част от самите служители признават, че са били изненадани от условията на живот в районите.

Полицайка от патрула разказа, че първото ѝ впечатление от квартала е било силно. „Когато ни изпратиха тук, това беше истински културен шок. Не знаехме какво се случва тук. Условията на живот бяха мизерни“, каза тя.

По думите ѝ част от местните жители постепенно започват да изграждат известно доверие към предимно младия полицейски екип.

Редактор: Цветина Петкова