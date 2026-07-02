Сигналите за нападения и тормоз в района на подлеза на „Плиска” в София продължават. Десетки жители разказаха как група хора нападат с ножове, заплашват, пият, спят по пейките и оставят купища боклуци. Недоволните поискаха мерки от институциите, преди да е станало късно и да се случи тежък инцидент. Има ли предприети мерки и защо живеещите в района казват, че проблемите продължават?

„За съжаление един месец по-късно промяна няма. Всичко е както си беше, дори тази седмица с два нови инцидента, пак свързани с нападение с ножове долу в подлеза. Трите неща, които ние искаме са камери, полицейско присъствие и телефони, на които да пускаме сигнали”. За това настояват жителите на квартал „Изгрев”.

Ножове, грабежи и страх: Граждани сигнализират за нападения в района на подлез „Плиска“ в София

По думите им всичко тръгва от сергиите. „Сутрин тези просяци помагат при товаренето и разтоварването. Дават им пари, а с тях те пият и се друсат. Вечерта също, ако някой не дойде на работа, някой от тези просяци го замества”, казва жител на квартала. Той показа и снимки на банкомат, който, по думите му, е разбит за втори път.

Жителите казват още, че са подали сигнали навсякъде, но на тях не се реагира. „Страшно сме обезпокоени като родители. Има нападение посред бял ден в центъра на София. Тук минават учениците. Искаме непрекъснато полицейско наблюдение - полицаи, които обикалят и се грижат за нашата сигурност. Искаме камери и специални телефони само за нашия квартал, защото сигналите на телефон 112 се размиват. Никой не им обръща внимание”, казва жена от квартала. По думите ѝ вече има кражби и в апартаментите. „Ние сме в безизходица. Търпимостта ни е на изчерпване. Ще направим гражданско неподчинение”, коментира още тя.

„Когато се допусне една незаконна дейност, като продажбата на плодове, след нея се развива следваща незаконна дейност. Това продължава повече от 15 години. Това е проблем на абсолютно всички институции и той трябва да се реши комплексно”, посочва друг от жителите на столичния квартал.

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„Напълно подкрепяме хората в техните искания. Те искат няколко прости неща, които са превантивни и реактивни мерки, когато се случи нещо. Имам уверението на зам.-кметът по сигурност, че заедно с районните кметове са определени конфликтни точки, на които по-често да идва общинска полиция. Това и камерите са едни от мерките. Оттам нататък е необходимо да реформираме охраната в София”, каза зам.- председателят на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност на СОС Христо Копаранов.

Жителите призовават общинските органи да извършат и проверки и да установят дали за търговската дейност на конкретната точка има издадено необходимото разрешение от съответния компетентен орган. Според тях подобна дейност следва да се осъществява само при спазване на всички законови изисквания и след надлежно разрешение от общината.

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