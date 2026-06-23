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Инициирана е среща с представители на местната власт
След излъчен репортаж в сутрешния блок на NOVA относно граждани, които сигнализират за нападения в района на подлез „Плиска“ в София, Столичната дирекция на вътрешните работи изпрати позиция, че незабавно е направена връзка с хората, участвали в репортажа.
"Още утре ръководството на Столичната дирекция ще се срещне с тях, за да споделят наболелите проблеми и да бъде потърсено бързо и адекватно решение", се казва в позицията.
Ножове, грабежи и страх: Граждани сигнализират за нападения в района на подлез „Плиска“ в София
По същия повод СДВР инициира и последваща среща с представители на местната власт, на която ще бъдат поканени и гражданите.Редактор: Цвета Лазаркова
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