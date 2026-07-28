На върха има място и за хората с увреждания - това ни казва фондация „Ела и ти” с мисията си да подкрепи личности в неравностойно положение по пътя им към пълноценен и достоен живот. Една от инициативите прави достъпа до планинските върхове възможен. За това разказва в предаването „Социална мрежа” учредителят на фондацията Гергана Дойчинова.

Тя споделя, че идеята се е родила от желанието хората с увреждания да могат да преживяват и споделят красотата на природата по същия начин, както всички останали. „Бях водена единствено от огромното си желание хората с увреждания да могат да изживеят и споделят всичко онова, което ние, хората без увреждания, преживяваме сред природата. Исках тази емоция да бъде споделена и с тях“, казва тя.

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По думите ѝ целта никога не е била да се организират събития, в които хората с увреждания да бъдат поставяни в центъра на вниманието заради състоянието си. Напротив - идеята е всички да извървят пътя заедно, като равностойни участници. „Исках те да бъдат част от събитието, а не негов център, за да могат истински да се потопят в преживяването“, допълва учредителят на фондацията.

„Ние сме изкачвали не само върхове. Били сме и под земята, и по вода, и в небето. Над 150 човека с увреждания са минали през тези събития вече осем години“, допълни тя.

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Редактор: Ивета Костадинова