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Обсъждат нови варианти за облекчаване на трафика в Кърджали по трасето към граничен пункт "Маказа". През града на денонощие минават по 30 000 автомобила към и от границата, което води до задръстване и дълго чакане.
Дори в средата на седмицата на бул. „Беломорски“ в града движението е интензивно, през уикедна ситуацията става още по-сложна.
Затова днес на заседание на комисия към областния управител бяха набелязани няколко предложения. Едно от тях е булевардът да бъде разширен до четири ленти, да бъдат забранени всички леви завои към обектите по него и да се изградят нови кръгови кръстовища. Друго предложение е на най-голямото кръгово кръстовище да бъде променена организацията на движението, така че предимството да се дава на автомобилите в посоката с по-интензивен трафик.
Магистрала от Русе до „Маказа“ може да изведе трафика към Гърция извън Кърджали
Областният управител Бисер Николов посочи, че в самото начало, когато беше пуснато кръговото движение, организацията беше такава. "Основният поток с предимство беше от Хасково към Момчилград и от Момчилград към Хасково", допълни той.
Според някои от местните хора решението е да бъде изградено околовръстно шосе - тогава тежкотоварните камиони тогава изобщо няма да влизат в града.