До 100 хиляди млади европейци годишно може да получат възможност да живеят, учат и работят във Великобритания. Същата възможност се предвижда и за млади британци в Европейския съюз. Според "Би Би Си" това е една от основните договорености, очаквани на днешната среща на върха ЕС - Великобритания в Брюксел. Британският премиер Анди Бърнам ще разговаря с Антониу Коща и Урсула фон дер Лайен.



Близо седем години след Brexit двете страни се опитват да сближат отношенията си. Обсъждат се още облекчения за търговията с храни и по-тясно сътрудничество в сигурността. Спорен обаче остава въпросът за университетските такси на европейските студенти във Великобритания.