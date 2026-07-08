Километрични задръствания, натоварен трафик и дълго чакане по пътя към Гърция продължават да създават сериозни проблеми за жителите на Кърджали и за хилядите туристи, които пътуват към Беломорието през ГКПП „Маказа“. Темата беше коментирана в ефира на „Здравей, България“, където областният управител на Кърджали Бисер Николов представи възможни решения за облекчаване на трафика.

Според него ключов проект за региона остава изграждането на обходно трасе, което да изведе транзитния поток извън града. По думите му това е най-важната инфраструктурна задача за областта, тъй като в момента огромна част от автомобилите, пътуващи към Гърция, преминават през централните улици на Кърджали.

„По груби сметки към „Маказа“ ежедневно преминават десетки хиляди автомобили. Последното обследване, извършено през 2024 г. с помощта на дронове и преброяване на трафика, показва, че през града преминават до 30 000 автомобила на денонощие“, заяви Николов.

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В Кърджали продължава ремонт на бул. „Беломорски“ - една от основните пътни артерии в града. Областният управител обясни, че строителните дейности трябва да приключат до края на ноември, като се надява това да стане по-рано. След завършването на ремонта предстои и разширяване на мостово съоръжение с още една лента, което трябва да подобри пропускателната способност и да намали задръстванията.

Николов потвърди, че се обсъжда възможността бъдещата магистрала по направлението Русе - Маказа да бъде реализирана чрез концесия. По предварителна информация има инвеститорски интерес към проекта, като все още се анализира дали техническото проектиране ще бъде възложено от държавата или ще бъде част от ангажиментите на бъдещия концесионер.

„По всяка вероятност инвеститорът ще изготви проекта, за да носи отговорност както за проектирането, така и за изграждането на трасето“, посочи областният управител.

Въпреки членството на България в Шенген и отпадането на граничния контрол, задръстванията на „Маказа“ продължават да бъдат сериозен проблем. Според Николов причината не е в самия граничен режим, а в съоръжение за дезинфекция на автомобили, изградено на гръцка територия.

По думите му всяко превозно средство преминава през него за около пет-шест секунди, което води до натрупване на колони в пиковите периоди. Съоръжението представлява специален канал, през който автомобилите трябва да преминават с много ниска скорост.

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„Гръцките власти също търсят решение и обсъждат изграждането на нова система, която да позволява обработката на автомобилите без значително забавяне на трафика“, обясни Николов.

Допълнително затруднение за пътуващите към гръцкото крайбрежие създава и кръстовище със светофар в района на Комотини, където трафикът се разпределя към направленията за Кавала и Александруполис. По информация на местните власти и там се планират бъдещи инфраструктурни подобрения. Засега обаче както жителите на Кърджали, така и туристите към Гърция продължават да се сблъскват с дълги задръствания, особено в петък и събота, когато трафикът към Беломорието достига своя пик.