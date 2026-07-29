Осем души са били задържани при специализирана полицейска операция, непосредствено след сключването на граждански брак в кметството на село Гроздьово. Акцията е осъществена при съвместни действия на служители от отдел „Икономическа полиция“ и Четвърто районно управление.

По време на операцията са извършени претърсвания и изземвания на място. Според първоначално събраните данни длъжностно лице от кметството е съставило официален документ с невярно съдържание – удостоверение за граждански брак. Сред задържаните е и жена, за която има данни, че е организирала престъпната дейност.

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По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказателна отговорност. Работата по изясняване на обстоятелствата по случая продължава.