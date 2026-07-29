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Това е решил Министерският съвет на закрито заседание
На закрито заседание Министерският съвет е решил две дружества в „Лукойл“ да бъдат обявени за обекти от критичната инфраструктура на страната.
Става въпрос за „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл България Бункер“. Това решение идва, след като Конституционният съд обяви за противоконституционни текстовете от така наречения „30-секунден закон за „Лукойл“, свързани с особения управител. Заради това страната ни имаше опасност да попадне под санкциите срещу Русия. Но днес в парламента бяха приети спешно законови промени, така че това да не се случи.
Правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за „Лукойл“
„30-секундни изменения, които бяха обявени за противоконституционни с решение на Конституционния съд. Това решение влиза в сила до дни и ако не беше бързата и ефективна работа на българското правителство в съдействие с „Прогресивна България“, с нашите народни представители, тези решения щяха да доведат до връщане на оперативния контрол на руските собственици и на руските мениджъри на групата от „Лукойл България“. Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара за горивата, сътресение за българските потребители“, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.Редактор: Ивета Костадинова
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