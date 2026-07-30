Откриха каменен мавзолей от късноримската епоха на Перперикон. Това е първото мащабно откритие за археологическо лято 2026.

Вече месец продължават разкопките в Южния квартал на Перперикон, който е обект на изследване от 26 години насам. Това е единадесетият мавзолей от големия представителен некропол от III–V век в Южния квартал – в Area Sacra, свещената зона на Перперикон, обясни археологът проф. Николай Овчаров.

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Така откритията стават шест храма и 11 мавзолея на богати граждани на Перперикон от късния езически и ранния християнски период.

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В момента се проучва вътрешната част на мавзолея, а очакванията са там да има огнище за ритуални дейности, каквото е намерено и в Храма на Слънцето, допълни Овчаров.

Вече е разкрит представителният вход. Мавзолеят е с диаметър около осем метра, но за съжаление, той е силно разрушен през Средновековието, когато върху него са били изградени средновековни къщи, демонтирани от археолозите.

Историческо откритие в Перперикон: Храм на Слънцето от римската епоха (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Такава концентрация на ротонди поне на мен не ми е известно да има някъде другаде в Римската империя”, допълни археологът.

При разкопките излизат и скални гробници.

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„Техните аналози ни отвеждат към паметници като Татул край Момчилград”, допълни той. Овчаров обясни още, че конструкциите са кръгли, с покриви, покрити с керемиди. Има и колони отпред. „Те са уникални и много ни изненадаха”, допълни изследователят.

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