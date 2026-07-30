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Обезщетението за майчинството за втората година остава без промяна - 460 евро на месец
Очаква се бюджетът, който влиза в сила в събота, да бъде обнародван в утрешния брой на Държавен вестник. Един от текстовете засяга всички, които работят на непълен работен ден. Справка на Националната статистика за NOVA показа, че на договор за 4 часа официално са над 170 хиляди българи.
4-часовите трудови договори попаднаха в обсега на общественото полезрение, но реално промяната засяга всички, които са на непълен работен ден. Общо това са 304 270 души. Това е около 11% от всички трудови договори в страната. 173 хиляди от тях работят на половин работен ден. Реформата за тях ще започне да действа от 1 януари.
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Колкото до социалните плащания, които влизат сила от събота - обезщетението за майчинството за втората година остава без промяна - фиксирано на 460 евро на месец. Същото важи за обезщетението за безработица - то остава 9 евро на ден. В интервю за NOVA социалният министър Наталия Ефремова увери, че това важи само за минималния размер на помощта.
Пълен работен ден - пълен отпуск. Половин работен ден - половин отпуск. За Методи Методиев, който продава сладолед в центъра на Монтана, в новите промени има логика.
За Мариета, която е управител в шивашки цех в Плевен, новите разпоредби създават проблеми, защото за някои от наетите там е практически невъзможно да работят на 8 часа. Сега ще се налага да го правят, за да им се признае пълният работен стаж. „Имаме една колежка, която не може да работи на 8 часа, защото с три малки деца няма как. Има една колежка, която е с гръбначно изкривяване и също не може 8 часа. Но понеже законът е такъв, са принудени да работят на пълен работен ден”, обяснява тя. Ако останат на сегашния вариант и след 1 януари догодина, ще загубят. „Това означава, че ще работят една година и ще им се водят 6 месеца трудов стаж. Те ще бъдат ощетени, особено по-младите хора, които тепърва започват да работят”, твърди Мариета.
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„Много хора смятат, че след като четиричасовият работен ден им се зачита за един ден трудов стаж, това автоматично ще бъде признато и като осигурителен стаж при пенсиониране. Това не е така и именно тази заблуда трябва да бъде преодоляна“, каза тя.
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