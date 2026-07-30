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Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Новините на NOVA през юни? Това разкри в ефира на „Здравей, България” Мари Харитова, редактор в социалните мрежи на Новините на NOVA.
Едно от видеата с най-много гледания в социалните мрежи на Новините на NOVA е Марк Кукурея от националния отбор на Испания, носещ купата в чувал за смет. Въпросната купа е копие, което всеки един от играчите получава.
Друго, което беше обект на внимание в мрежата, са снимките на Кукурея със семейството си, на Лионел Меси с Ямин Ламал като бебе.
Вайръл в социалните мрежи бяха забавните мемета и видеа с Ерлинг Холанд. Сред тях е и руският модел, който много прилича на него.
Социалните мрежи бяха завладени и от снимки на Фернан Торес и неговото куче Майло, което е осиновено от България.
Вайръл стана и видеото от гостуването на Мартин Атанасов в „На фокус”, който разказа за неговия проект „Диагноза България”.
Популярно в мрежата стана и видеото за това как се получава звезда „Мишлен” на редактора в социалните мрежи на NOVA Йоана Георгиева.
Зрителите на NOVA обърнаха специално внимание на предложението за брак на върха на „Емпайър Стейт Билдинг”.
Вайръл стана и видеото, което разказва за 8-годишния Никола Филев от Варна, който започва да чете на 3 години, посетил е над 100 музеи и галерии, участва в олимпиади по много предмети, колекционира стари монети и банкноти.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова