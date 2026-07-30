Рязък ръст на полово предаваните инфекции у нас отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Случаите на сифилис са се увеличили с между 30 и 40% спрямо миналата година, а диагностицираните с гонорея са три пъти повече. За тревожната тенденция предупреди директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Това не е тенденция от вчера и от днес, а процес, който наблюдаваме от години и на който трябва да се обърне сериозно внимание. Разбирам, че само със здравна информация трудно ще се променят навиците, но е важно да няма безразборни контакти и необезопасен секс. За съжаление, употребата на наркотици и други упойващи вещества също допринася, защото хората често не осъзнават какво правят“, предупреди проф. Христова.

Летните вируси и хранителните инфекции бележат ръст у нас

Друг акцент в разговора беше разпространението на западнонилската треска след регистрираните случаи в Северна Македония. По думите на специалиста заболяването се предава чрез комари, но естествените му гостоприемници са дивите птици, при които вирусът започва да циркулира още преди да достигне до хората.

„Откриването на мъртви птици е един от ранните сигнали, че вирусът циркулира. Именно сега е сезонът - от юни до септември. Над 80% от заразените изобщо нямат симптоми, при близо 20% заболяването протича като грип, а при под 1% се развиват тежки невроинвазивни форми - менингит или енцефалит. Именно тези случаи се диагностицират“, обясни директорът на НЦЗПБ.

Макар в България към момента да няма официално потвърден случай, проф. Христова е убедена, че това не означава липса на заболяването. „Нямаме доказан случай, но това със сигурност не означава, че няма заразени. Просто не се мисли достатъчно за тази диагноза и не се търси активно. Добре е лекарите да я имат предвид при летни вирусни менингити и енцефалити, както и при грипоподобни заболявания след множество ухапвания от комари“, каза тя.

Според нея предпазването от ухапвания остава най-ефективната защита. „Репелентите са едно от основните средства, но трябва да се използват заедно с мрежи против комари, устройства за отблъскване на насекомите и подходящо облекло, което покрива тялото. Именно комбинацията от тези мерки дава най-добра защита“, посочи проф. Христова.

По отношение на лаймската болест тя съобщи, че до края на миналата седмица в страната са регистрирани 222 случая – приблизително колкото и година по-рано. Въпреки това, реалният брой вероятно е значително по-висок.

Всеки ден един човек е диагностициран със сифилис в България

„Лаймската болест е коварна, защото първото зачервяване не боли, не сърби и не причинява температура. Петното постепенно нараства в продължение на дни и седмици, след което изчезва, но тогава бактериите вече са навлезли в кръвта и могат да засегнат нервната система и големите стави. Това е основната разлика с алергичната реакция, при която има сърбеж, парене и постепенно избледняване на обрива. Добрата новина е, че ако заболяването се открие навреме, то се лекува напълно с антибиотик и без остатъчни последици“, обясни специалистът.

Проф. Христова обърна внимание и на сезонното увеличение на стомашно-чревните инфекции заради високите температури и по-честите пътувания.

„Очаквано през лятото нарастват гастроентеритите и ентероколитите. Горещините позволяват на бактериите да оцеляват по-дълго, а по време на отпуските често сме по-невнимателни какво и откъде консумираме. Трябва да се избягват сладкарски изделия със сурови яйца или млечни кремове, ако не са съхранявани правилно, както и готова храна, престояла дълго извън хладилник“, предупреди тя.

По думите на директора на НЦЗПБ COVID-19 в момента не буди притеснение. „Имаме само единични случаи. Респираторните вируси са малко. През лятото традиционно се увеличават чревните инфекции“, заключи проф. Ива Христова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова