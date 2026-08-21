Снимка: МВР
Проверките са извършени в различни увеселителни заведения и търговски обекти в курортния комплекс
Четирима души са задържани при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверките са извършени в различни увеселителни заведения и търговски обекти в курортния комплекс.
В акцията участвали служители на „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ към ОДМВР - Бургас, както и полицаи от Районното управление в Несебър.
Шестима задържани за разпространение на наркотици и райски газ в Слънчев бряг
Снимка: МВР
При проверките са открити различни видове наркотици - марихуана, метамфетамин и екстази. По случаите са образувани две досъдебни производства и пет преписки.
Едното разследване е за притежание на осем таблетки екстази и три грама метамфетамин, а второто - за 10 грама марихуана.
Снимка: МВР
Отделно полицията е установила още два грама марихуана и вейп, съдържащ HHC (хексахидроканабинол). При проверки в две заведения са открити и общо около 172 капсули с райски газ.
Сред иззетите при операцията стоки има и тютюн без акцизен бандерол. По тези случаи са образувани отделни преписки.
Снимка: МВРРедактор: Цветина Петкова
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