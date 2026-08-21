Четирима души са задържани при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг. Проверките са извършени в различни увеселителни заведения и търговски обекти в курортния комплекс.

В акцията участвали служители на „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ към ОДМВР - Бургас, както и полицаи от Районното управление в Несебър.

Шестима задържани за разпространение на наркотици и райски газ в Слънчев бряг

Снимка: МВР

При проверките са открити различни видове наркотици - марихуана, метамфетамин и екстази. По случаите са образувани две досъдебни производства и пет преписки.

Едното разследване е за притежание на осем таблетки екстази и три грама метамфетамин, а второто - за 10 грама марихуана.

Снимка: МВР

Отделно полицията е установила още два грама марихуана и вейп, съдържащ HHC (хексахидроканабинол). При проверки в две заведения са открити и общо около 172 капсули с райски газ.

Сред иззетите при операцията стоки има и тютюн без акцизен бандерол. По тези случаи са образувани отделни преписки.

Снимка: МВР

Редактор: Цветина Петкова