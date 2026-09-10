„Демократична България” ще поискат официално изслушване на ДАНС заради информация на австралийското разузнаване, според която на българска територия са се обучавали руски военни.

По думите на депутата Ивайло Мирчев информацията за въпросното обучение е публична и може да бъде намерена лесно. Народният представител подчерта, че ще настояват за изслушване на службите, за да стане ясно как е допуснато подобно обучение на територията на България.

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Атанас Атанасов призова за радикални реформи, като припомни проучване на френското издание „Експрес”, според което доверието на НАТО в българското разузнаване е „нулево”. Той обърна внимание, че комисията за контрол над службите в парламента не провежда заседания, което по думите му пречи на ефективния надзор над сектора.

Относно избора на нови членове на ВСС, Божидар Божанов подчерта, че най-важният компонент са публичните изслушвания. „Нашата цел е в съдебната власт да няма хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица”, заяви той. Божанов беше категоричен, че в момента няма предварителни сделки или договорки за избора на членовете на Съвета.

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Редактор: Мария Барабашка