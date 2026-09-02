От „Демократична България“ поискаха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради рисковете пред сигурността и действията на Русия в Европа. Депутатите Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Божидар Божанов отправиха критики към позицията на българските институции и състоянието на службите за сигурност на брифинг в кулоарите на Народното събрание.

Мирчев коментира обвинението на Германия, че Русия стои зад осуетения опит за атака срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Според него европейските държави и съюзниците на България в НАТО са изразили солидарност с Германия и са посочили Русия, докато в българската реакция Москва не е била спомената. „Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на МВнР и има един статус в Х, в който пише: „Ние сме солидарни с нашия партньор Германия“, и дотам. Никъде Русия не е спомената“, подчерта народният представител.

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Той разкритикува и действията на българските власти във връзка със санкционните списъци срещу руски представители. „Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване“, каза Мирчев. По думите му темата не присъства и на сайта на Министерството на външните работи.

Мирчев припомни, че последният КСНС е бил посветен на темата за вейповете и настоя за ново заседание. „Госпожа Йотова вече осми месец е президент. Искаме свикване на Консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин“, заяви Мирчев.

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Атанас Атанасов насочи вниманието към състоянието на българските служби за сигурност и доверието към тях сред партньорите на страната в Европейския съюз и НАТО. Той се позова на публикация във френското издание „Експрес“ отпреди по-малко от месец, която, според него, е базирана на задълбочено проучване сред представители на специалните служби в държави от ЕС и НАТО.

По думите му за изследването са били интервюирани високопоставени представители и бивши ръководители на служби за сигурност. „Оценката за България там е нула. Тоест ние сме ненадеждна държава по отношение на координацията между специалните служби в страните членки на Европейския съюз и НАТО“, заяви Атанасов. Той постави въпроса как управляващите възнамеряват да променят системата за сигурност, така че България да бъде надежден партньор при обмена на информация. Според Атанасов предприеманите кадрови решения не водят в тази посока.

Божидар Божанов също отправи критики към предлаганите промени в сектора за сигурност. „Не просто реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока“, заяви депутатът. Той посочи публикуван законопроект, свързан с ДАНС, който според него създава възможност за мащабни кадрови промени без достатъчно гаранции за професионализъм и почтеност. „Публикуван е законопроект от ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите без проверки за почтеност, без оглед на професионализма. Председателят на ДАНС може да решава всичко - кого къде да прати, кого да освободи“, заяви Божанов.

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Според него има риск и от връщане към практики от миналото при работата с класифицирана информация. „Виждаме и връщане към тоталитарни подходи, свързани с класифицираната информация, вечни тайни и унищожаване на документи тогава, когато на службите те не са им изгодни. Това е много притеснително“, каза той.

Божанов заяви, че от „Демократична България“ ще се противопоставят на промени, които според тях могат да върнат нормативната уредба на службите и класифицираната информация към „по-тъмни времена“.

Редактор: Цветина Петкова