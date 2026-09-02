"България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия". Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев. Повод за коментара му е съвместното изявление на вътрешния и външния министри на Германия за разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг.

По думите на Георгиев германските власти след близо месец разследване са стигнали до категоричен извод, че зад дрона, натоварен с експлозиви, стои руски опит за саботаж. „Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и съюзник на НАТО“, подчерта Георгиев. Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България.

Според него на фона на реакциите от редица европейски лидери България остава без ясна позиция. „България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тези и няколко други предполагаеми атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия“, заяви Георгиев. „Какво се случва със сигурността на България, след като Русия е способна да достигне дори до Федерална република Германия? Каква солидарност очаква България от своите партньори, ако в моменти като този ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с външнополитическите си съюзници?“, попита той.

Застрашена ли е сигурността на Европа след обвиненията на Германия към Русия за атака с дрон на летището в Лайпциг

Георгиев отбеляза, че това не е първият случай, в който, според него, страната ни не участва активно в международния дебат по отношение на осъдителните реакции срещу Русия. Той изрази и притеснение каква ще бъде българската позиция, ако темата за нови санкции срещу Москва отново излезе на дневен ред. По думите му Германия за първи път прави толкова категорични заявления относно необходимостта от санкции срещу Русия.

Георг Георгиев призова правителството да заеме ясна позиция по въпросите на сигурността в България и Европа. В коментара си той постави и редица въпроси, свързани с отбраната на страната. „До днешния ден не знаем дали България предоставя, или не военна помощ за Украйна. Не знаем дали има самолети на българските летища“, заяви той.

Според съпартиеца му Христо Гаджев опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт. Той коментира и позицията на българското Министерство на външните работи, което осъжда хибридните атаки, но според него не посочва кой стои зад тях.

„С тази ескалация е крайно време президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Гаджев. Според него на заседанието политическите сили трябва да бъдат информирани за това какво знае правителството и какви данни са събрали службите. „Редно е не само премиерът и президентът да разполагат с тази информация, а тя да бъде споделена и с останалите политически сили и българските граждани“, категоричен е Гаджев.