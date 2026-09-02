Германия официално обвини Русия за открития преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации, ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на т.нар. „Руски дом“ в Берлин. От своя страна Кремъл заплашва с последствия.

Освен това във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването.

Германия обвини Русия за опит за атаката с дрон на летище „Лайпциг/Хале“. Берлин затваря руското консулство в Бон

В последните часове в Северен Рейн-Вестфалия също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че става въпрос за техническа неизправност, но по данни на медиите може би е саботаж.

Припомняме, че в началото на август беше открит дрон на летището в Лайпциг, което е важно място за НАТО. Според разследването дронът трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов”, но атаката се провалила, тъй като детонаторът на бомбата бил в неизправност. В района след това са открити части, които принадлежали на друг дрон.

Редица европейски лидери изразиха солидарност с Германия след обвиненията за хибридни атаки от страна на Русия

Разследващите открили ДНК следа върху дрона, която може да бъде свързана с конкретно лице. Според местни медии в хода на разследването е открито поне едно лице, което е свързано с руската разузнавателна служба.

Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Москва.

„Причините за това поведение трябва да бъдат обяснени. Като се имат предвид спадът на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, включително например в Саксония, естествено възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващия елит в Германия. Мисля, че това е свързано преди всичко с него. Смятам, че това е поредната грешка, тежка грешка. И според мен тя очевидно противоречи на интересите на германския народ“, каза руският държавен глава.

Европейският съюз привика руския посланик в Брюксел. „Обсъждаме атаките в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще направим по този повод. Вече привикахме руския посланик“, заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Тя направи изявлението в началото на среща на външните министри на страните от ЕС в Ирландия.

България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, написаха от МВнР в X.

Bulgaria stands in solidarity with Germany following the hybrid attack in Leipzig. Hybrid attacks against our partners and allies are unacceptable. Bulgaria will continue to support strong and coordinated efforts to counter hybrid threats and safeguard our shared security. 🇧🇬🇩🇪 — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 2, 2026

"Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност", заявиха още от МВнР.

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