Кой стои зад атаката и има ли връзка с новата вълна от хибридни заплахи

Германия официално обвини Русия за открития преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации, ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на т.нар. „Руски дом“ в Берлин. От своя страна Кремъл заплашва с последствия.

Освен това във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването.

Германия обвини Русия за опит за атаката с дрон на летище „Лайпциг/Хале“. Берлин затваря руското консулство в Бон

В последните часове в Северен Рейн-Вестфалия също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че става въпрос за техническа неизправност, но по данни на медиите може би е саботаж. 

Припомняме, че в началото на август беше открит дрон на летището в Лайпциг, което е важно място за НАТО. Според разследването дронът трябвало да атакува украински товарен самолет „Антонов”, но атаката се провалила, тъй като детонаторът на бомбата бил в неизправност. В района след това са открити части, които принадлежали на друг дрон.

Редица европейски лидери изразиха солидарност с Германия след обвиненията за хибридни атаки от страна на Русия

Разследващите открили ДНК следа върху дрона, която може да бъде свързана с конкретно лице. Според местни медии в хода на разследването е открито поне едно лице, което е свързано с руската разузнавателна служба.

Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Москва. 

„Причините за това поведение трябва да бъдат обяснени. Като се имат предвид спадът на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, включително например в Саксония, естествено възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващия елит в Германия. Мисля, че това е свързано преди всичко с него. Смятам, че това е поредната грешка, тежка грешка. И според мен тя очевидно противоречи на интересите на германския народ“, каза руският държавен глава.

Европейският съюз привика руския посланик в Брюксел. „Обсъждаме атаките в Лайпциг и е ясно, че те носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво ще направим по този повод. Вече привикахме руския посланик“, заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Тя направи изявлението в началото на среща на външните министри на страните от ЕС в Ирландия.

България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, написаха от МВнР в X. 

"Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност", заявиха още от МВнР.

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Източник: БГНЕС/Николай Трифонов, БТА

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