Германия официално обвини Русия за отговорността за атаката с дрон на летище „Лайпциг/Хале“ от миналия месец. Във връзка с това руският посланик в Германия Сергей Нечаев беше привикан във Федералното външно министерство на Германия.

Берлин ще затвори руското консулство в бившата столица Бон по-късно този месец и ще прекрати наема на Руския дом, културен център в столицата, заяви министърът на външните работи Йохан Вадефул. „Затягаме контрола за влизане на руски граждани, а Германия ще предложи включване на още руски лица в списъка за санкции на Европейския съюз“, добави той.

Германският дипломат също така се коментира, че Германия „увеличава натиска върху руския скрит флот“ - термин за флот от стари кораби с непрозрачна собственост, който Русия използва, за да заобиколи западните санкции.

Германия подготвя широкомащабни санкции срещу Русия след атаката с дрон в Лайпциг

Министърът на вътрешните работи Александър Добринд заяви, че след оценка на използваната технология с дронове и други разузнавателни данни, „правителството стига до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август“.

„Не разглеждаме инцидента в Лайпциг изолирано, а по-скоро го виждаме в контекста на други хибридни действия“, каза той. „Предполагаме, че Германия е целта на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия“.

На 4 август на територията на летището в Източна Германия, в близост до украински товарни самолети, беше открит дрон, оборудван с взривно устройство. Експлозия не е последвала, тъй като детонаторът очевидно е бил повреден. Разследващите подозират, че друг дрон може да се е сблъскал с товарен самолет в района на летището.

Германският вътрешен министър Александър Добриндт заяви, че нападението от 4 август следва „добре установения модел на руските хибридни операции в Европа“. По думите му има основание да се предполага, че Германия може отново да стане мишена на подобни действия.

The German government is expected to declare today that Russia was behind the drone incident in Leipzig, with German officials set to announce later this afternoon that the investigation has indeed found links to Russian intelligence.



The explosive-laden drones were found near… pic.twitter.com/0Yn9Nrplqg — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

До момента германските власти се въздържаха от директно обвинение към Русия, но определиха инцидента като част от хибридната война, която според тях се води срещу Европа. Отношенията между Москва и Запада се влошиха значително след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз стои в пълна солидарност с Германия след хибридната атака на летище „Лайпциг“.

Фон дер Лайен съобщи, че тази сутрин е разговаряла с германския канцлер Фридрих Мерц, с когото е обсъдила инцидента. „Уверих го, че ЕС стои в пълна солидарност с Германия пред лицето на тази атака от страна на Русия“, заяви тя.

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Председателят на ЕК сподели още, че утре ще обсъди темата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпросът, включително възможността за налагане на допълнителни санкции срещу Русия, ще бъде подготвен от министрите на външните работи на ЕС на предстоящата им среща под ирландското председателство.

От своя страна Рюте заяви, че Алиансът стои в пълна солидарност с Германия след определената от него като руска хибридна атака в Лайпциг на 14 август.

Генералният секретар на НАТО също е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц и подчерта, че според него доказателствата за руската отговорност са ясни. „НАТО стои в пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август. Доказателствата са ясни“, заяви Рюте.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 14 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

Той приветства и мерките, обявени от германското правителство в отговор на инцидента.

По думите му НАТО ще продължи да засилва способностите си за възпиране и отбрана на всички държави членки срещу всякакви заплахи, включително „злонамерени действия“ като тези, наблюдавани в Лайпциг и на други места в рамките на Алианса.

Европейски разузнавателни служби отдавна следят случаи, които определят като руски саботажни действия в Европа. Според европейски представители целта им е да отслабят единството на НАТО и готовността на държавите членки да продължат подкрепата си за Украйна.

Мари-Агнес Щрак-Цимерман, германски председател на Комисията по сигурност и отбрана в Европейския парламент, призова Русия да бъде ясно посочена като организатор на опита за атака. „Смятам, че трябва да наричаме нещата с истинските им имена и да признаем, че Русия стои зад това“, заяви тя.

По думите ѝ вниманието трябва да се измести от определянето на подобни случаи като „хибридни атаки“, тъй като според нея те представляват „реални атаки“.

Русия отхвърли като „безпочвени и абсурдни“ твърденията на Германия, че Москва стои зад опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, съобщи руското посолство.

От дипломатическото представителство определиха обвиненията на Берлин като „провокация“, която според Москва обслужва интересите на Украйна, „милитаристичното крило на европейския елит“ и производителите на оръжия.

Руската федерация също така определи санкциите, които Германия налага във връзка с твърденията за инцидента в Лайпциг, като „безпрецедентна ескалация“ и предупреди, че те „няма да останат без отговор“.