Германският канцлер Фридрих Мерц подготвя обявяване на „широкомащабни“ санкции срещу Москва заради атаката с дрон на летището в Лайпциг. Това съобщи германският вестник „Велт ам зонтаг“, позовавайки се на трима високопоставени представители, запознати с въпроса.

Според информацията германското правителство подготвя преки мерки срещу руски организации, докато Европейският съюз паралелно работи по нов пакет от санкции срещу Русия.

Очаква се мерките да бъдат обявени в началото на следващата седмица, като възможен момент е неформалната среща на министрите на външните работи на Европейския съюз в Ирландия на 1 и 2 септември. Двама от запознатите с подготовката представители са заявили, че решението може да бъде обявено и по-рано по преценка на Мерц. Според един от източниците след случая в Лайпциг вече не е достатъчно Германия да експулсира отделни руски дипломати или да закрие Руския дом в Берлин. По думите му са необходими по-строги мерки, включително засилване на санкциите или увеличаване на оръжейните доставки за Украйна. Източниците не са посочили какви конкретни мерки възнамерява да обяви германският канцлер.

Германското правителство все още не е направило официално заключение, че Русия стои зад атаката. Говорител на канцлерството заяви, че правителството не участва в спекулации и че от значение е официалното приписване на отговорността, което ще бъде направено след оценка на резултатите от разследването.

Самият Мерц заяви по-рано през седмицата, че германското правителство скоро ще посочи отговорниците. Той определи случилото се като доказателство, че Германия е изправена пред реални заплахи, и заяви, че извършителите на хибридни атаки ще понесат последствия.

В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг

Опитът за атака на летище Лайпциг/Хале беше извършен на 4 август. В охранявана зона на летището беше открит дрон, оборудван с взривно устройство. В близост се намирали украински товарни самолети „Антонов“, използвани и за транспортиране на военно оборудване.

Друг дрон вероятно е влязъл в сблъсък с товарен самолет на DHL, който впоследствие е бил отклонен към Хановер. Летище Лайпциг/Хале е важен логистичен център за товарни превози и се използва и във връзка с доставките на военна помощ за Украйна.

Десет дни след първоначалния инцидент германските разследващи откриха трети дрон в района на летището. В близост до него е намерено вещество, за което според първоначалните оценки може да става дума за около 50 грама хексоген, мощен военен взривен материал. Германската федерална прокуратура определи случая като тежка атака срещу транспортната и логистичната инфраструктура на Германия и продължава разследването.

Медиите в Германия съобщават за данни, насочващи към възможна руска връзка. Според публикации на германски медии и оценки на американското разузнаване Русия може да стои зад опита за атака, но германските власти все още не са обявили официално заключение по този въпрос. Москва отхвърля обвиненията и определя случая като провокация.

В Берлин вече се използва определението „Време на промяна 2.0“ за очакваното затягане на германската политика спрямо Русия. Изразът препраща към промяната в германската политика за отбраната, обявена от бившия канцлер Олаф Шолц след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Междувременно Европейският съюз подготвя нов пакет от санкции срещу Русия. Германските власти обсъждат и допълнителни мерки в подкрепа на Украйна.

Редактор: Дарина Методиева